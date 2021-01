Xiaomi Mi 10T contre Apple iPhone SE 2020, lequel est le meilleur ?

Vous avez décidé de vous offrir un nouveau smartphone à un prix raisonnable mais vous hésitez entre le Xiaomi Mi 10T et l’iPhone SE 2020 ? Voici quelques éléments croisés qui devraient vous permettre de faire le choix le plus éclairé possible.

Le côté esthétique est un peu l’affaire de chacun mais sachez tout de même que l’iPhone SE 2020 est de loin le plus compact des deux avec une hauteur de seulement 138,8 mm contre 165,1 mm pour le Xiaomi Mi 10T qui fait aussi 216 grammes dans la poche lorsque le mobile d’Apple ne pèse que 148 grammes. Ce dernier est décliné en noir, blanc ou rouge (RED Product) tandis que le Mi 10T est proposé en noir ou gris seulement, plus monotone.

Des écrans bien différents

Qui dit compacité implique une taille réduite et notamment de la surface d’affichage avec seulement 4,7 pouces en diagonale sur l’iPhone SE 2020 sur une dalle IPS alors que l’écran du Xiaomi Mi 10T mesure 6,67 pouces et affiche une bien meilleure définition proposant, en outre une fréquence de rafraîchissement permettant de voir des mouvements parfaitement fluides. L’écran du Mi 10T est compatible HDR10 afin de proposer de fortes luminosités lorsque cela est nécessaire et un haut niveau de contraste.

On peut compter sur une batterie de 5000 mAh qui tient deux jours ce qui n’est pas nécessairement le cas ave celle de l’iPhone SE 2020 de moindre capacité. De plus, la charge est plus rapide sur le modèle chinois que sur le mobile américain.

Tous les deux disposent du Wi-Fi 6 mais si vous êtes intéressé par la 5G, il faut alors vous tourner vers le Mi 10T, l’iPhone SE 2020 étant limité à la 4G.

Une puce haut de gamme et des quantités de mémoire vive distinctes

Le Xiaomi Mi 10T est animé par l’une des puces les plus véloces de l’an passé et qui le reste jusqu’à l’arrivée prochaine des Snapdragon 888. Avec son chipset Snapdragon 865, le Mi 10T ne craint aucune application qu’il exécute avec une rapidité extrême. Il est associé à 6 ou 8 Go de mémoire vive et embarque 128 Go d’espace de stockage non extensibles.

Chez Apple, on peut compter sur la très bonne puce A13 Bionic de l’an dernier avec 4 Go de RAM et plusieurs possibilités de stockage interne de 64, 128 ou 256 Go, non extensibles aussi.

Le Mi 10T propose un port infrarouge pour le transformer en une télécommande universelle. L’iPhone SE 2020 est étanche, certifié IP67 contre l’immersion totale ce qui n’est pas le cas de son concurrent chinois du jour.

Configuration photo, le jour et la nuit

Enfin, pour la partie photo, l’iPhone SE 2020 fait le minimum avec un unique capteur au dos de 12 mégapixels. Le Xiaomi Mi 10T est équipé d’un objectif principal de 64 mégapixels avec un autre capteur de 13 mégapixels dédié aux images grand-angle ouvrant sur 123 degrés. Un troisième capteur est disponible pour réaliser des photos macro avec ses 5 mégapixels. L’appareil est capable de filmer avec une définition 8K à 24 ou 30 images par seconde si vous avez une télévision compatible.

Du côté de l’iPhone SE 2020 on peut tout de même compter sur une définition vidéo maximale 4K à 60 images par seconde ce qui est déjà une belle prouesse.

Actuellement, l’iPhone SE 2020 est disponible pour à partir de 489 € avec 64 Go. Le Xiaomi Mi 10T est proposé à un tarif de 499 € en version 6+128 Go.