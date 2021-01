Promotions sur les forfaits mobiles 80Go chez SOSH, SFR, Bouygues Telecom et Coriolis

Si vous êtes à la recherche d’un forfait mobile sans engagement avec 80Go d’Internet, vous trouverez votre bonheur parmi les forfaits en promotion des opérateurs Sosh, SFR, Bouygues Telecom et Coriolis Telecom ! On vous les présente dans cet article.

SOSH : Série limitée 80Go à 15.99€

Sosh propose une Série limitée à saisir avant le 11 janvier, 9h00 ! Celle-ci propose 80Go d’Internet pour la somme de 15.99€/mois, même après un an d’abonnement !

Vous bénéficierez des garanties suivantes :

80Go en France, 12Go en Europe et dans les DOM

Appels, SMS et MMS illimités en France, en Europe et dans les DOM

RED by SFR : forfait RED 80Go à 15€

Prix rond chez RED by SFR avec son offre RED à 15€/mois au lieu de 17€. Vous avez jusqu’au 11 janvier, 23h59, pour en profiter ! En plus des garanties que nous vous présentons ci-après, l’offre RED inclut l’application RED TV vous permettant d’accéder à tout moment à l’ensemble des chaînes et bouquets TV !

Ce forfait RED vous offre :

80Go en France, 10Go supplémentaires utilisables à l’étranger*

Depuis la France : appels illimités vers la Métropole et les DOM (hors Mayotte), SMS et MMS illimités

Depuis l’étranger* : appels, SMS et MMS illimités

Bouygues Telecom : forfait B&You 80Go à 14.99€

Bouygues Telecom propose jusqu’au 12 janvier, 23h59, son offre B&You à 14.99€/mois ! L’avantage de cet abonnement, au-delà des garanties, est son accès à Spotify Premium offert pendant 3 mois !

Ce qu’il faut savoir du forfait B&You :

80Go en France, dont 12Go utilisables à l’étranger*

Depuis la France : appels et SMS illimités vers la Métropole et les DOM, MMS illimités

Depuis l’étranger* : appels, SMS et MMS illimités

Coriolis Telecom : forfait Brio Liberté 80Go à 9.99€

Coriolis Telecom offre son forfait Brio Liberté à prix réduit pendant 1 an ; offre à saisir avant le 19 janvier, 23h59 ! Ainsi, ce forfait mobile 80Go vous coûtera la somme de 9.99€ au lieu de 18.99€ les 12 premiers mois de votre abonnement !

À ce tarif, vous profitez des garanties suivantes :

80Go en France, 11Go utilisables à l’étranger*

Appels, SMS et MMS illimités en France et à l’étranger*

*Union européenne et DOM