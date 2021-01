Xiaomi annonce officiellement le nouveau Redmi Note 9T compatible 5G à moins de 230 €

Comme prévu, le constructeur Xiaomi a officialisé son nouveau smartphone de milieu de gamme, le Redmi Note 9T 5G. Celui-ci s’inspire directement du modèle Redmi Note 9 5G uniquement commercialisé en Chine présentant des caractéristiques techniques similaires. En voici tous les détails.

Le constructeur Xiaomi n’en finit plus de décliner ses modèles de smartphones afin de proposer à peu près toutes les configurations possibles pour divers budgets afin de toucher un public aussi large que possible. Aujourd’hui, la marque présentait officiellement son nouveau Redmi Note 9T 5G affichant un rapport qualité/prix particulièrement intéressant. Celui-ci vient donc compléter la gamme des Redmi Note 9.

Un écran IPS de 6,53 pouces et une puce Mediatek Dimensity 800U

Le nouveau smartphone Xiaomi Redmi Note 9T s’apparente beaucoup au Redmi Note 9 5G qui est disponible uniquement en Chine. En effet, il dispose d’un écran large de 6,53 pouces de type IPS et troué dans le coin supérieur gauche afin de laisser la place au capteur photo frontal. Il n’est pas incurvé mais plat et propose une fréquence de rafraîchissement identique à celle proposée sur le Redmi Note 9 5G, soit du 60Hz classique.

Le mobile est animé par une puce Mediatek Dimensity 800U gravée en 7 nm qui est associée à 4 Go de mémoire vive alors que le Redmi Note 9 5G en propose 6. Des versions embarquent 64 Go d’espace de stockage alors que d’autres sont proposées avec 128 Go pour un coût supplémentaire de quelques dizaines d’euros.

Une configuration photo à triple capteurs

Le Xiaomi Redmi Note 9T 5G est équipé d’une configuration photo à 3 capteurs avec un module principal embarquant 48 mégapixels ouvrant f/1.79. Les deux autres capteurs sont des 2 mégapixels pour prendre des photos en mode macro et optimiser les portraits en calculant la profondeur de champ. La batterie a une capacité de 5000 mAh avec la possibilité de charge jusqu’à 18 Watts. L’appareil mesure 161,9x77,3x9,05 mm pour un poids de 199 grammes. Il est animé par Android 10 avec une surcouche logicielle MIUI 12 avec la promesse de passer à Android 11 dès sa disponibilité.



Le nouveau smartphone Xiaomi Redmi Note 9T 5G est disponible pour un prix de 229 € en version 4+64 Go. Il est aussi proposé avec 128 Go d’espace de stockage à 269 €. Les premiers acheteurs peuvent profiter d’un prix avantageux à 199 € pour la configuration 4+64 Go ou à 249 € si vous souhaitez 4+128 Go. L’offre est valable à partir du 15 janvier pendant 48 heures seulement.​​​​​​​