Nouveau venu dans la famille Redmi, le Xiaomi Redmi 9T pour l’entrée de gamme

Lors de la présentation de son dernier mobile, le Redmi Note 9T 5G, la marque a également annoncé la commercialisation d’un autre smartphone, le Redmi 9T. Appareil d’entrée de gamme, il est disponible à partir de 169 € seulement avec 4 capteurs au dos, une mémoire extensible et une batterie de 6000 mAh. En voici tous les détails.

Alors que tout le monde s’attendait à la présentation d’un seul appareil, le Redmi Note 9T 5G, Xiaomi a surpris en annonçant l’arrivée sur le marché d’entrée de gamme d’un nouveau mobile, le Xiaomi Redmi 9T. Celui-ci vient donc compléter la gamme de smartphones du constructeur et lui permet d’occuper le terrain sur le secteur ultra concurrentiel des mobiles à petit budget.

4 capteurs photo à disposition

Pour séduire un public aussi large que possible, le Redmi 9T mise sur la qualité photo à travers la présence de quatre capteurs à l’arrière. Il y a un module principal de 48 mégapixels, comme son grand frère, le Redmi Note 9T 5G tout juste annoncé. Il y a également un capteur ultra grand angle de 8 mégapixels ainsi que deux autres capteurs de 2 mégapixels chacun pour les photos macro et l’optimisation des portraits, à l’image des possibilités similaires offertes sur le Redmi Note 9T 5G.

Le constructeur a intégré une fonction « cadre de film » qui permet d’appliquer un film au rendu typé cinéma. Il y a aussi une option pour faire des prises de vue en mode time-lapse ce qui peut être pratique et ludique.

Une mémoire interne extensible si besoin

Le smartphone Xiaomi Redmi 9T est animé par le processeur Qualcomm Snapdragon 662 associé à 4 Go de mémoire vive. Il contient une mémoire interne de 64 Go (ou 128 Go, selon la configuration choisie) qui est extensible jusqu’à 512 Go avec une carte mémoire adéquate. Il embarque une batterie de 6000 mAh afin de tenir au moins deux jours avec une seule charge. Le mobile est livré avec un bloc d’alimentation 22,5 Watts bien que l’appareil supporte une charge maximale de 18 Watts. Notez la certification Hi-Res du Redmi 9T pour restituer le son dans les meilleures conditions possibles. Il y a deux haut-parleurs. Il est aussi Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5 double bande et compatible NFC afin de payer sans contact.

Un port infrarouge pour piloter une TV et une résistance aux éclaboussures

Il est résistant aux éclaboussures ce qui peut être pratique. En outre, sachez aussi que l’on peut compter sur la présence d’un port infrarouge, un petit plus présent habituellement uniquement sur les appareils les plus haut de gamme des concurrents, mais qui est beaucoup plus largement répandu sur les mobiles Xiaomi, les entrées de gamme, à l’image du Redmi 9T, en profitant. Cela permet de transformer le smartphone en une télécommande universelle pour piloter des équipements audio et vidéo, dont votre télévision. Le mobile mesure 162,3x77,3x9,6 mm pour un poids de 198 grammes.

Son écran a une taille de 6,53 pouces affichant une définition FHD+ de 1080x2340 pixels. Il y a une prise jack. Animé par Android 10 avec une surcouche logicielle MIUI 12, il pourra passer sous Android 11 dès que le constructeur aura rendu la mise à jour disponible.

Le nouveau smartphone Xiaomi Redmi 9T est proposé à partir du mois de février pour un prix de 169,90 € pour la version 4+64 Go ou à 199,90 € pour la configuration 4+128 Go. Il sera décliné en gris, bleu, orange ou vert.