Dernière chance pour profiter des promos forfaits mobiles RED by SFR dès 5€ par mois

Vous avez encore jusqu’à ce soir, 23h59, pour profiter des promotions sur l’ensemble des forfaits mobiles, sans engagement, proposées par l’opérateur SFR ! On vous les présente dans cet article.

Le forfait illimité à 5€/mois avec l'essentiel

Le forfait RED à 5€/mois conviendra à celles et ceux qui souhaitent un forfait mobile à prix mini couvrant l’essentiel des garanties ! À ce tarif, vous bénéficiez de l’illimité pour vos communications et d’une petite enveloppe data utilisable en France, mais aussi dans l’Union européenne et les DOM.

Pour résumer, le forfait RED à 5€/mois vous offre :

50Mo d’Internet

Depuis la France : appels illimités vers la Métropole et les DOM (hors Mayotte) + SMS et MMS illimités

Depuis l’Union européenne et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

Appli RED TV

L’ensemble des forfaits RED se voit inclure l’application RED TV permettant aux utilisateurs de profiter des chaînes et bouquets TV dès que vous le souhaitez !

Le plein de data (80Go et 100Go) à partir de 15€/mois

Les forfaits RED 80Go et 100Go trouveront preneurs chez les internautes gourmands ! Que vous choisissiez l’une ou l’autre de ces offres, vous profiterez des mêmes garanties que susmentionné hormis le montant de l’enveloppe data et bien entendu le tarif.

Voici les deux offres RED avec le plein de data qui vous sont proposées :

15€/mois (au lieu de 17€) : 80Go d’Internet en France, 10Go supplémentaires utilisables depuis l’étranger*/ appels, SMS, MMS illimités / appli RED TV

(au lieu de 17€) : en France, 10Go supplémentaires utilisables depuis l’étranger*/ appels, SMS, MMS illimités / appli RED TV 20€/mois: 100Go d’Internet en France, 12Go supplémentaires utilisables depuis l’étranger* / appels, SMS, MMS illimités / appli RED TV

Le forfait 5G signé RED by SFR à 25€/mois

La Série spéciale 5G est au tarif mensuel de 25€ au lieu de 30€ ! Ce forfait RED 5G vous permet de bénéficier des garanties suivantes :

130Go d’Internet en France, 15Go supplémentaires utilisables depuis l’étranger*

en France, 15Go supplémentaires utilisables depuis l’étranger* Depuis la France : appels illimités vers la Métropole et les DOM (hors Mayotte) / SMS et MMS illimités

Depuis l’étranger* : appels, SMS et MMS illimités

Appli RED TV

*Union européenne et DOM