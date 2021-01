Archos X67 5G, le premier smartphone endurci embarquant la 5G et une batterie de 8000 mAh

La marque Archos qui n’avait plus donné de nouvelles sur le marché des smartphones depuis un petit moment vient d’annoncer officiellement la sortie d’un nouveau mobile. Baptisé X67 5G, il présente deux particularités : la première est d’être compatible 5G et la seconde est de profiter d’un châssis endurci résistant aux intempéries et aux chocs. En voici tous les détails.

Parce que l’accès à la 5G ne doit pas être réservé qu’aux smartphones de luxe, de nombreux constructeurs tentent de démocratiser cette technologie afin de la proposer au plus grand nombre. Ainsi, petit à petit, la plupart des fabricants renouvellent leurs gammes avec des smartphones désormais compatibles et pas nécessairement hors de prix. Au-delà de l’aspect financier, pour le moment, les seuls appareils 5G sont classiques dans le sens où ils sont tous aussi fragiles les uns que les autres. Archos veut changer la donne avec l’arrivée sur le marché du nouveau smartphone Archos X67 5G.

En effet, le mobile Archos X67 5G a été développé avec sa filiale Logic Instrument dans le but de proposer un smartphone conçu pour résister à tous les environnements tout en apportant les bénéfices de rapidité de connexion offerts par les réseaux 5G. Pour cette dernière caractéristique, il embarque une puce Mediatek Dimensity 800 qui contient un modem 5G. Il est associé à 8 Go de mémoire vive et peut donc exécuter les applications en toute fluidité.

Une certification militaire pour sa coque endurcie

Pour résister à tous les temps, le smartphone Archos X67 5G dispose d’une coque spécifique qui rappelle un peu celle des mobiles de la marque française Crosscall. L’appareil est certifié MIL STD 810G, un standard militaire US mettant à rude épreuve le matériel avant d’accorder la certification. Cela fait dire au fabricant que le mobile est capable de résister à des températures extrêmes aussi bien très élevées que particulièrement basses. Il peut accuser des chutes de 2 mètres de haut ou être lancé, sans subir de dommage. Il est également certifié IP68 promettant une immersion dans l’eau pendant 30 minutes à plus d’un mètre de profondeur, là aussi, sans problème pour son fonctionnement. Il est aussi étanche à la poussière et au sable. Selon son constructeur, il peut être utilisé avec des gants et résiste au gel hydroalcoolique.

Qu’y a-t-il à l’intérieur ?

Techniquement, le mobile dispose d’un écran de 6,67 pouces affichant une définition FHD+. Il embarque 4 capteurs photo, dont un module principal de 48 mégapixels, un autre de 13 mégapixels pour faire des photos en grand-angle et deux autres objectifs pour aider à optimiser les portraits et pour réaliser des prises de vue en mode macro. Un mode Prise de vue sous-marine est prévu pour prendre des photos sous l’eau sans avoir besoin d’un caisson. Pour se prendre en selfie, il y a un capteur de 16 mégapixels.

L’utilisation du mobile est protégée par un lecteur d’empreinte digitale (mais il faudra retirer les gants) ou la reconnaissance faciale. Il y a aussi la technologie NFC embarquée pour payer sans contact ou appareiller le mobile instantanément avec un dispositif compatible. Enfin, une caractéristique très intéressante : la capacité de sa batterie qui officiellement fait 8000 mAh ce qui autorise à l’utiliser au moins pendant 3 jours avec une seule charge.

L’appareil mesure 178x83,4x17,6 mm pour un poids de 380 grammes. Il est animé par le système Android Stock dans sa plus pure version. Le nouveau smartphone endurci Archos X67 5G sera disponible à partir du début du mois de février 2021 pour un prix de 600 € environ.

