Smartphone 5G à moins de 400 € : Samsung Galaxy A42 5G contre Xiaomi Mi 10 Lite, lequel est le meilleur ?

Vous avez décidé de passer à un smartphone 5G pour vous permettre de télécharger des données très rapidement et accéder aux informations en priorité, mais quel modèle choisir entre le Samsung Galaxy A42 5G et le Xiaomi Mi 10 Lite si vous avez un budget de 400 € maximum. Voici quelques critères pour vous aider à faire votre choix.

Le côté esthétique est toujours source de longues discussions et une affaire de goût. Le Galaxy A42 5G arbore des lignes assez classiques avec un dos qui semble texturé et décliné en noir, gris ou blanc pour un poids de 193 grammes qui reste dans la moyenne. Chez Xiaomi, sur la balance, on est à 192 grammes avec des coloris gris classique, blanc et bleu avec des reflets, peut-être le plus original de ces modèles. Ils ont à peu près le même gabarit même si le Xiaomi est plus fin avec 7,88 mm contre 8,6 mm pour le Galaxy A42 5G. Tous les deux ont un lecteur d’empreinte digitale sous l’écran.

Qualcomm vs Qualcomm

Tous les deux disposent d’une puce compatible 5G avec un processeur Qualcomm Snapdragon 765 5G pour le Xiaomi contre un Snapdragon 750 5G sur le Samsung Galaxy A 42 5G.

Le premier offre une puissance légèrement supérieure au second. En outre, on peut compter sur une capacité mémoire de 6 Go pour le Xiaomi Mi 10 Lite contre 4 Go pour le Samsung promettant une plus grande fluidité sur le modèle chinois. Il y a plusieurs versions selon l’espace de stockage souhaité : 64, 128 ou 256 Go extensibles chez Samsung, mais pas sur les Xiaomi.

L’écran est de type AMOLED pour les deux appareils avec une compatibilité HDR10. Ils mesurent 6,57 pouces en diagonale pour le Mi 10 Lite contre 6,6 pouces chez Samsung avec une définition de seulement 720x1600 pixels et 1080x2400 pixels pour le mobile Xiaomi.

Quelle configuration photo ?

Côté photo, sur le Galaxy A42 5G, il y a 4 capteurs photo avec un module principal de 48 mégapixels avec un grand-angle de 8 mégapixels et deux autres de 5 mégapixels. Pour le Xiaomi, il faut compter sur la présence de 4 capteurs également avec le même 48 mégapixels, un autre 8 mégapixels pour le grand-angle et deux derniers objectifs de 2 mégapixels. Sur le papier, l’avantage tourne donc en faveur du smartphone sud-coréen.

Les deux appareils sont capables de filmer avec une définition Ultra HD à 30 images par seconde.

La batterie du Mi 10 Lite a une capacité de 4160 mAh avec charge 20 Watts contre 5000 mAh à 18 Watts pour le Galaxy A 42 5G qui doit donc proposer une autonomie plus importante avec une seule charge, le temps de chargement devant être similaire.

Le smartphone Xiaomi Mi 10 Lite est proposé à partir de 379,90 € sur le site du constructeur pour la version 4+64 Go alors que le Samsung Galaxy A 42 5G est disponible pour 379 € environ.