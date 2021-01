Quel forfait sans engagement avec 70Go à prix promo choisir : SOSH ou Free Mobile ?

Vous êtes à la recherche d’un forfait mobile sans engagement avec une enveloppe data de 70Go ? Les offres 70Go proposées par les opérateurs SOSH et Free Mobile sont toutes deux intéressantes ! Nous vous aidons cependant à les départager dans cet article !

Les forfaits 70Go chez SOSH et Free Mobile

SOSH et Free Mobile proposent tous deux une offre mobile sans engagement à moins de 15€ par mois. SOSH laisse sa Série limitée en promotion jusqu’au 1er février à 9h00 tandis que la Série 70Go de Free Mobile prend fin demain, mardi 12 janvier à 23h59.

SOSH et sa Série Limitée à 14.99€

Avec SOSH, votre forfait vous coûtera 14.99€/mois, même après une année d’abonnement ! Cette Série Limitée vous offre :

70Go en France, 10Go utilisables à l’étranger (UE et DOM)

en France, 10Go utilisables à l’étranger (UE et DOM) Appels, SMS et MMS illimités en France et à l’étranger (UE et DOM)

Free Mobile et sa Série Free à 12.99€

Free Mobile, de son côté, met en avant sa Série 70Go à prix réduit les 12 premiers mois de souscription. Ainsi, vous paierez la somme mensuelle de 12.99€ pendant 1 an puis 19.99€. Cette augmentation vous fera automatiquement passer au forfait Free 5G vous faisant bénéficier davantage de garanties bien entendu.

La Série Free vous permettra de profiter des garanties suivantes :

70Go en France, 10Go utilisables à l’étranger (UE et DOM)

en France, 10Go utilisables à l’étranger (UE et DOM) Appels, SMS et MMS illimités en France et à l’étranger (UE et DOM)

Série Limitée SOSH ou Série Free ?

Les offres sont sensiblement identiques, mais certains éléments peuvent vous correspondre mieux que d’autres. Nous avons sélectionné trois critères pour départager ces deux offres.

Le prix : la Série Free est plus avantageuse au niveau du prix puisqu’elle est 2€ moins cher chaque mois par rapport à la Série Limitée de SOSH.

L’ouverture à la zone des DOM : SOSH passe devant, car l’opérateur ouvre les appels et l’envoi des SMS&MMS émis depuis la France vers la Métropole et les DOM. Free Mobile de son côté n’inclut pas Mayotte pour les appels et limite l’envoi des MMS aux frontières métropolitaines.

La stabilité : SOSH propose un tarif « illimité » dans le sens où aucune augmentation n’est annoncée contrairement à Free Mobile qui passe au bout d’un an son forfait Free à 19.99€/mois avec un changement de forfait (Free 5G).