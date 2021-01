Le futur Nokia 6.4 (ou Nokia 6.3) dévoilé par un rendu particulièrement réaliste

La société HMD Global, détentrice de la licence d’exploitation de la marque Nokia pour les smartphones, prévoit de lancer plusieurs nouveaux modèles cette année dont le Nokia 6.4 (ou Nokia 6.3), un appareil de milieu de gamme. Celui-ci vient de faire son apparition sur le site Onleaks à la faveur de rendus extrêmement réalistes.

C’est par la voie du sérieux Steve Hemmerstoffer déjà l’origine de nombreuses fuites et rendus de haute qualité que l’on peut voir à quoi pourrait bien ressembler le futur smartphone de milieu de gamme, Nokia 6.4. D’ailleurs, il n’est pas sûr qu’il soit baptisé Nokia 6.4. Il pourrait être commercialisé sous le nom de Nokia 6.3. En tout cas, il s’agit bien du successeur du Nokia 6.2. Il doit présenter un écran plat avec une petite encoche et avoir une diagonale de 6,45 pouces. Il parait également que le mobile aurait des dimensions de 164,9x76,8x9,2 mm. Il disposerait d’une configuration photo à 4 capteurs mais sans que l’on sache actuellement à quels types nous aurons effectivement droit.

Les autres caractéristiques attendues

Le Nokia 6.4 aura un bouton d’alimentation et un autre pour gérer le volume disponibles sur le côté droit. À gauche, une autre touche permet de lancer l’assistant vocal. Il y a également un port audio jack 3,5 mm pour brancher un casque ou un système audio.

Le mobile peut recharger sa batterie dont on ne connaît pas la capacité exacte via son port USB-C. Certaines sources évoquent la présence d’un processeur Qualcomm Snapdragon 730.

Pour la partie photo, selon les rendus, il y aurait 4 capteurs. Il semble que le module principal soit un 24 mégapixels qui serait associé à un objectif grand-angle de 12 mégapixels et deux autres capteurs de 2 mégapixels pour optimiser les portraits et faire des photos macro. Le futur Nokia 6.3 ou Nokia 6.4 pourrait être officialisé en avril 2021.