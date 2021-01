Caméra frontale sous l’écran, Samsung avance

Alors que le tout premier modèle de smartphone embarquant une caméra frontale sous l’écran est commercialisé depuis quelques mois, le ZTE Axon 20 5G, on sait que d’autres constructeurs travaillent sur ce sujet et plus particulièrement Samsung dont un brevet en ce sens a été rendu public le 31 décembre 2020. En voici tous les détails.

Alors que la série des Samsung Galaxy S21 dispose encore d'un poinçon dans le coin supérieur gauche, il se murmure que le futur Galaxy Z Fold 3 pourrait embarquer un capteur sous l’écran, à l’image du récent ZTE Axon 20 5G. Le site LetsGoDigital a pu mettre la main sur un brevet publié le 31 décembre 2020 qui indique que la technologie serait prête pour une intégration et donc une commercialisation dès cette année. Le document fait mention d’un appareil avec deux affichages. Le premier fait partie de l’écran principal tandis que le second offre une plus grande possibilité à la lumière de passer à travers afin qu’elle puisse atteindre le capteur derrière. La définition de l’affichage secondaire serait inférieure à celle de l’unité principale. Samsung avance mais pour quel modèle ? Selon le brevet mis à jour par LetsGoDitigal, il semble que la seconde partie puisse occuper toute la largeur de l’appareil ou seulement une partie. L’idée est que le capteur photo, le flash mais aussi le capteur infrarouge soient installés au sein de cette partie. Ce dernier pourrait être utilisé pour optimiser les portraits et aider à la reconnaissance faciale.

La documentation est particulièrement détaillée ce qui laisse suggérer que le fabricant en est à un stade plutôt avancé et fait penser à une prochaine intégration sur un modèle, reste à savoir lequel.

Sur ce point, le constructeur devrait élaborer une stratégie commerciale pertinente afin de mettre en avant cette nouvelle technologie, si toutefois, elle s’avère efficace à la différence des premières impressions plutôt décevantes proposées par le modèle de ZTE. Pour la petite histoire, rappelons que Samsung a présenté sa technologie d’écran perforé sur le Galaxy A8, officialisé fin 2018 et il ne s’agissait pas du modèle le plus haut de gamme du fabricant sud-coréen. D’autre part, l’intégration de capteurs sous l’écran serait peut-être trop compliquée à réaliser sur un smartphone pliant, le constructeur préférant proposer cela sur un appareil classique avant de l’étendre à d’autres modèles plus iconiques.