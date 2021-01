TCL dévoile les nouveaux smartphones TCL 20 5G et TCL 20 SE pendant le CES 2021

Lors de la présentation de ses nouveautés 2021 pour le salon du CES 2021 qui se déroule actuellement en version digitale, TCL a dévoilé la prochaine commercialisation de deux nouveaux smartphones : les TCL 20 5G et TCL 20 SE définissant le milieu de gamme 5G abordable et l’entrée de gamme. En voici tous les détails.

C’est vers la fin de sa présentation des nouveautés pour le CES 2021 que TCL a annoncé la sortie de la nouvelle série de smartphones TCL 20. Parmi elle, on va pouvoir prochainement compter sur deux modèles disponibles en France dans les toutes prochaines semaines. Il s’agit des mobiles TCL 20 5G et TCL 20 SE. L’idée pour le constructeur est de proposer des technologies de pointe comme la 5G à un tarif abordable puisque le smartphone sera affiché à un prix inférieur à 300 € ce qui en fait l’un des moins chers du marché. Le TCL 20 SE est un mobile d’entrée de gamme à moins de 150 €.

TCL 20 5G avec un Snapdragon 690 et une compatibilité Hi-Res

Le nouveau smartphone TCL 20 5G s’appuie sur un écran LCD de 6,67 pouces affichant une définition FHD+ de 1080x2400 pixels avec une encoche et au format 20:9. Il est compatible HDR10 et le constructeur y a intégré un système de conversion en temps réel SDR vers HDR afin d’optimiser toutes les sources. Il est animé par une puce Qualcomm Snapdragon 690 compatible 5G associée à 6 Go de mémoire vive et proposé avec 128 ou 256 Go d’espace de stockage extensibles avec une carte mémoire microSD. L’appareil est Wi-Fi 5 et NFC. Il peut supporter une carte SIM et une carte mémoire ou deux cartes SIM. Sa batterie a une capacité de 4500 mAh avec charge 18 Watts via un port USB-C. Il dispose d’un lecteur d’empreinte digitale installé sur le côté de l’appareil. Compatible Hi-Res, il délivre pourtant un son mono avec un seul haut-parleur.

Pour la partie photo, le TCL 20 5G est équipé d’un capteur principal de 48 mégapixels f/1.8 avec un autre capteur de 8 mégapixels pour le grand angle sur 118 degrés et il y a un dernier objectif pour faire des photos macro avec 2 mégapixels. L’appareil est capable de filmer avec une définition Ultra HD à 30 images par seconde. La caméra frontale est un 8 mégapixels pouvant filmer en qualité Full HD. Le smartphone TCL 20 5G mesure 166,2x76,8x9,1 mm pour un poids de 206 grammes. Il est décliné en gris ou en bleu. Disponible dans les prochaines semaines, le mobile TCL 20 5G sera proposé à un prix de 299 € avec Android 10 puis Android 11 à venir.

TCL 20 SE, entrée de gamme avec une batterie 5000 mAh et très large écran 6,82 pouces

De son côté, le TCL 20 SE utilise un écran LCD de 6,82 pouces ce qui est extrêmement grand. Il affiche une définition de seulement 720x1640 pixels ce qui n’est pas beaucoup et vu la taille de la surface d’affichage peut nuire à sa lisibilité. Il y a une encoche pour le capteur frontal de 8 mégapixels. Pour les autres capteurs photo, il faut compter sur un module principal de 16 mégapixels avec un autre de 5 mégapixels pour les images en grand-angle sur 115 degrés et deux autres capteurs pour optimiser les portraits et pour faire des photos en mode macro. Il est possible de filmer avec une qualité Full HD, à l’avant comme à l’arrière. L’appareil mesure 172x77,1x9,1 mm pour un poids de 206 grammes.

Le smartphone TCL 20 SE est animé par une puce Qualcomm Snapdragon 460 associée à 4 Go de mémoire vive et 64 Go d’espace de stockage interne extensibles avec une carte microSD. Un lecteur d’empreinte digitale permet de réserver son usage à son propriétaire. Il est installé au dos de l’appareil. Compatible 4G, il est Wi-Fi n mais pas NFC. Sa batterie de 5000 mAh fait dire à son constructeur qu’il peut tenir pendant 2 jours avec une seule charge. Pas de charge rapide mais à 18 Watts demandant plus de 3 heures pour une autonomie complète.

Le nouveau smartphone TCL 20 SE est décliné en noir ou vert. Il sera prochainement disponible pour un prix de 149 € environ.