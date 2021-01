Smartphones 5G à moins de 500 €, Xiaomi Mi 10T contre Google Pixel 4a 5G, lequel est le meilleur ?

Vous avez décidé de passer à un smartphone 5G pour pouvoir télécharger à très haute vitesse et accéder aux informations en priorité, mais quel modèle choisir entre le Xiaomi Mi 10T et le Google Pixel 4a 5G si vous avez un budget de 500 € maximum. Voici quelques critères pour vous aider à faire votre choix.

Comme toujours le design est une affaire de goût. Toutefois, sachez que le Google Pixel 4a 5G est particulièrement petit. Il mesure 153,9x74x8,2 mm pour un poids de 168 grammes contre des dimensions de 165,1x76,4x9,33 mm et 216 grammes sur la balance. Le Pixel 4a 5G tient donc plus facilement dans la poche et se laisse aussi plus aisément manipuler d’une seule main. Mais il est seulement disponible en noir mat avec un lecteur d’empreinte digitale au dos tandis que le Xiaomi Mi 10T est décliné en noir ou en argent, plus brillant.

Un SoC milieu de gamme contre un haut de gamme

Le Google Pixel 4a 5G est animé par une puce Qualcomm Snapdragon 765G de milieu de gamme avec 6 Go de RAM et un espace de stockage de 128 Go. Pour sa part, le Mi 10T profite d’un processeur plus véloce, le haut de gamme de l’année dernière, le Snapdragon 865 avec 6 Go de mémoire vive et 128 Go d’espace interne. Dans un cas comme dans l’autre, il n’est pas possible d’étendre la mémoire interne. Il y a une batterie d’une capacité de 3885 mAh avec charge 18 Watts pour le Pixel 4a 5G contre 5000 mAh compatible avec la charge 33 Watts ce qui permet d’offrir une plus grande autonomie et une vitesse de chargement supérieure pour le mobile chinois. Ce dernier propose également du Wi-Fi 6 alors que le Pixel 4a 5G reste sur du Wi-Fi 5. Ils sont tous les deux compatibles NFC.

Possibilité de filmer jusqu’en 8K

Pour la partie photo, le Xiaomi Mi 10T s’appuie sur un capteur principal de 64 mégapixels avec un capteur de 13 mégapixels pour l’ultra grand-angle et un dernier objectif de 5 mégapixels. Il peut filmer jusqu’à une définition 8K à 24 images par seconde si vous avez une télévision compatible. Sinon, le Pixel 4a 5G se contente de deux capteurs photo de 16 et 12 mégapixels avec un traitement d’image de pointe. Son écran OLED mesure 6,24 pouces affichant une définition de 1080x2340 pixels contre 6,67 pouces en LCD avec une définition de 1080x2400 pixels pour le Xiaomi Mi 10T mais avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz.

Le smartphone Google Pixel 4a 5G est disponible pour 499 €. Comptez sur un prix de 499,90 € pour le Xiaomi Mi 10T.