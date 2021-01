Le prochain smartphone gaming Black Shark 4 en approche avec une charge ultra rapide 120 W

L’an passé, le mobile gaming Black Shark 3 a été présenté et il est désormais temps de s’intéresser à la nouvelle version qui devrait pointer le bout de son écran d’ici les prochains mois. Une affiche postée par le constructeur mentionne sa capacité de charge ultra rapide à 120 W sur une batterie d’une capacité de 4500 mAh.

Logiquement, le Black Shark 4 devrait être officialisé dans les prochains mois. Il s’agit de remplacer le Black Shark 3 et de proposer des performances toujours à la pointe sur ce nouveau modèle. Celui-ci devrait logiquement embarquer la nouvelle puce Qualcomm Snapdragon 888 annoncée début décembre par le fondeur américain. Elle pourrait être associée à 12 ou 16 Go de mémoire vive afin de profiter de temps de calcul extrêmement courts et offrir une fluidité à toutes épreuves.

Charge ultra rapide à 120 Watts en seulement 15 minutes

Le futur smartphone Black Shark 4 s’annonce dans une affiche publiée par le constructeur lui-même. Il y est mentionné la capacité de charge ultra rapide à 120 Watts. Sa batterie pourrait ainsi être rechargée entièrement en seulement 15 minutes ce qui est extraordinaire. Actuellement, les charges les plus rapides sont disponibles sur les Xiaomi ou les Oppo avec la compatibilité 65 Watts, sur certains modèles. La batterie du Black Shark 4 aura une capacité de 4500 mAh.

C’est tout ce que nous savons sur les caractéristiques techniques du Black Shark 4. Le mystère reste entier concernant les déclinaisons possibles notamment avec une version Black Shark 4 Pro, en plus du modèle classique. L’an dernier, le constructeur avait commencé à publier quelques détails sur ses appareils en février avec une commercialisation quelques mois plus tard. Cette année, au regard de la publication en ligne, il est possible que le calendrier soit avancé et que le Black Shark 4 soit disponible début février.