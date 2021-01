BON PLAN : promos Samsung Galaxy S10+, Galaxy S20 FE et Galaxy S20+ !

Si vous avez décidé de craquer pour un nouveau téléphone Samsung, c’est le moment de découvrir les bons plans du moment pour un smartphone pas cher ! Les marchands proposent de belles promotions sur le Samsung Galaxy S10+, le Samsung Galaxy S20 FE ainsi que sur le Samsung Galaxy S20+. Découvrez-les dès maintenant !

Promo Samsung S10+ chez Rakuten : - 46%

Le marchand Rakuten propose actuellement le Samsung Galaxy S10+ à - 46% ! Vous pouvez donc l’acheter au prix de 536.70€ au lieu de 1009€. C’est chez Rakuten que vous trouverez le Samsung Galaxy S10+ au meilleur prix. Ce modèle débloqué pour tous les opérateurs français possède un espace de stockage de 128 Go, est compatible double SIM et dispose de 8 Go de RAM. Vous pouvez également bénéficier de la livraison gratuite et de nombreux avantages supplémentaires si vous adhérez au Club R.

Pour en savoir plus sur les caractéristiques de ce smartphone, consultez la fiche du Samsung Galaxy S10+.

100€ de remise pour le Galaxy S20 FE chez FNAC

En ce moment la FNAC vous fait profiter de 100€ de remise immédiate sur le Samsung Galaxy S20 FE, si vous choisissez le retrait en magasin. Il est donc proposé à 659€ au lieu de 759€. Le Galaxy S20 FE concerné par la promotion dispose de 128 Go d’espace de stockage, d’une mémoire RAM de 6 Go et est compatible 5G. Il possède un écran Super Amoled de 6.5 pouces et embarque un processeur Snapdragon865.

Pour en savoir plus sur les caractéristiques de ce smartphone, consultez la fiche du Samsung Galaxy S20 FE.

Samsung Galaxy S20 + en promo chez Rue du Commerce

Pour ceux qui seraient intéressés par le Samsung Galaxy S20 Plus, c’est chez Rue Du Commerce qu’il faut se tourner car ce smartphone est affiché à 669€ au lieu de 1009€. En le commandant aujourd’hui, vous pourrez le recevoir à partir du 22 janvier gratuitement car les frais de livraison sont offerts. Le Galaxy S20 Plus compatible 4G dispose d’un espace de stockage de 128 Go, de 8 Go de mémoire vive et embarque un processeur Exynos 990.

Pour en savoir plus sur les caractéristiques de ce smartphone, consultez la fiche du Samsung Galaxy S20+.