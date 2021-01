L’opérateur SFR relance aujourd’hui son forfait mobile BIG RED 200Go à 15€ par mois !

Avis aux ultra-connectés et aux voyageurs, SFR relance aujourd’hui son forfait BIG RED à seulement 15€/mois pour 200Go d’Internet en France et 15Go utilisables à l’étranger* ! Nous vous détaillons l’offre BIG RED dans cet article.

BIG RED : une promotion avec le plein de data à saisir avant ce vendredi 15 janvier !

Vous ne rêvez pas, l’opérateur SFR a relancé depuis ce matin son offre exceptionnelle BIG RED 200Go pour la somme mensuelle de 15€ au lieu de 25€ ! Vous pouvez économiser 120€ rien que la première année de votre abonnement et plus encore puisque l’opérateur garantit ne pas doubler son tarif, même un an après la souscription de l’offre BIG RED. Notez que celle-ci est sans engagement, ce qui vous permet de la résilier dès que vous le souhaitez et sans aucuns frais à prévoir.

Vous pourrez choisir de conserver votre numéro actuel ou bien le changer. Aussi, il vous appartiendra de prendre une carte SIM triple découpe ou une carte SIM virtuelle, au tarif unique de 10€.

Vous avez encore trois jours pour prendre votre décision ! En effet, nous vous rappelons que l’offre BIG RED 200Go est valable seulement jusqu’à ce vendredi 15 janvier, 23h59 !

Les garanties proposées par l’offre BIG RED 200Go

Concernant les garanties proposées par le forfait mobile BIG RED, l’enveloppe data explose les compteurs avec 200Go que vous pourrez utiliser partout en France métropolitaine. Lors de vos voyages dans l’Union européenne ou dans les DOM, vous pourrez en profiter sans trop vous limiter avec le montant exceptionnel de 15Go dédiés à votre connexion depuis ces destinations !

Du côté de vos communications, vous bénéficierez de l’illimité en France, mais aussi depuis l’Union européenne ainsi que les départements d’outre-mer !

Pour résumer, le forfait BIG RED à 15€/mois vous offre :

Depuis la France : 200Go d’Internet / appels, SMS et MMS illimités

d’Internet / appels, SMS et MMS illimités Depuis l’Union européenne et les DOM : 15Go d’Internet / appels, SMS et MMS illimités

*UE et DOM