CES 2021 : Alcatel présente deux nouveaux smartphones d’entrée de gamme Alcatel 3L et Alcatel 1S

Pour le salon du CES 2021, TCL a annoncé la commercialisation de deux nouveaux smartphones d’entrée de gamme de la marque Alcatel, les Alcatel 3L 2021 et Alcatel 1S 2021. Proposés à partir de 110 €, ils veulent offrir une expérience agréable à prix doux.

Le nouveau smartphone Alcatel 3L version 2021 s’appuie sur un écran de 6,52 pouces avec une définition HD+ avec une encoche pour laisser de la place à sa caméra frontale de 8 mégapixels. Il dispose de trois autres capteurs au dos avec un module principal de 48 mégapixels avec de l’intelligence artificielle capable de reconnaître les scènes et d’adapter les paramètres de la prise de vue afin d’optimiser le rendu. Il y a aussi un autre capteur de 2 mégapixels dédié aux prises de vue en mode macro et un dernier capteur de 2 mégapixels aide à créer des effets Bokeh pour un flou d’arrière-plan notamment sur les portraits. Le mobile utilise une puce octo-core avec 4 Go de mémoire vive. Il embarque une batterie d’une capacité de 4000 mAh.

Le smartphone Alcatel 3L 2021 sera disponible courant mars à un prix de 149 € décliné en noir ou bleu.

Nouveau Alcatel 1S 2021 avec triple capteur photo

Pour sa part, le smartphone Alcatel 1S version 2021 utilise un écran de 6,52 pouces avec une définition HD+ au format 20:9 avec aussi une encoche. Celle-ci abrite le capteur photo frontal dont le constructeur n’a pas communiqué le nombre de pixels embarqués, tout juste sait-on qu’il est compatible HDR. Pour l’arrière, il y a un capteur principal de 13 mégapixels avec intelligence artificielle et deux autres capteurs de 2 mégapixels chacun pour les profondeurs de champ et les photos type macro. Il y a également une puce octo-core avec 3 Go de mémoire vive. La batterie a une capacité de 4000 mAh, comme l’Alcatel 3L 2021.

Le smartphone Alcatel 1S 2021 sera proposé à partir du mois de février 2021 pour un prix de 109 € décliné en noir ou bleu.