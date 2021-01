Bon Plan : 4 smartphones en promo à moins de 250€

Sur les sites de Rakuten, FNAC et Amazon, vous trouverez aujourd’hui de nombreux smartphones en promotion. On a sélectionné, rien que pour vous, 4 smartphones vraiment pas cher à moins de 250€. A vous de choisir celui qui vous conviendra le mieux parmi les Samsung Galaxy A41, Samsung Galaxy A20e, Xiaomi Redmi Note 9s et le Xiaomi Poco X3 NFC.

Promo Samsung Galaxy A20e à 138€

Parmi les meilleurs smartphones à moins de 150€ en 2021, on retrouve le Samsung Galaxy A20e. Ce modèle offrant un très bon rapport qualité prix pour un téléphone Samsung est proposé par Amazon à 138.89€ alors qu’à sa sortie il valait 189€. Le galaxy A20e possède un écran panoramique HD+ de 5.8 pouces. Il embarque un processeur Exynos 7884 épaulé par 3 Go de RAM et un espace de stockage interne de 32 Go.

Pour en savoir plus sur les caractéristiques de ce smartphone, consultez la fiche du Samsung Galaxy A20e.

Promo Samsung Galaxy A41 à 221€

Sur le site de Rakuten, vous pourrez découvrir avec plaisir que le Samsung Galaxy A41 est actuellement en promotion. C’est chez ce marchand que vous pourrez le trouver au meilleur prix, c'est-à-dire à 221.19€ au lieu de 299€. En plus de profiter de -26% de réduction, profitez également de la livraison offerte. Le Galaxy A41 dispose d’un écran de 6.1 pouces, une puce Helio P65 de MediaTek, 4 Go de RAM et 64 Go d’espace de stockage.

Pour en savoir plus sur les caractéristiques de ce smartphone, consultez la fiche du Samsung Galaxy A41.

Bon plan : Xiaomi Redmi Note 9S à 185€

Si vous avez une préférence pour la marque Xiaomi, tournez-vous vers le Xiaomi Redmi Note 9S proposé aujourd’hui à 185.45€ au lieu de 249€ par Rakuten. Ce smartphone se fait apprécier par son petit prix, sa batterie puissante et son quadruple capteur photo. Il est doté d’un SoC Qualcomm Snapdragon 720G, 4 Go de RAM et 64 Go d’espace de stockage.

Pour en savoir plus sur les caractéristiques de ce smartphone, consultez la fiche du Xiaomi Redmi Note 9S.

Xiaomi Poco X3 NFC en promo sur la FNAC

Le Xiaomi Poco X3 NFC est également un très bon choix de smartphone à petit prix. Proposé à 195.99€ au lieu de 249.98€, il possède des caractéristiques de téléphone de milieu de gamme mais à un tarif d’entrée de gamme. Il embarque un processeur Snapdragon 732G est associé ici à une RAM de 6 Go et à un espace de stockage de 64 Go.

Pour en savoir plus sur les caractéristiques de ce smartphone, consultez la fiche du Xiaomi Poco X3 NFC.