Bouygues Telecom : Nouvelles promotions sur les forfaits B&You, avec plus de data !

Après la sortie de l’offre BIG RED 200Go par l’opérateur SFR, c’est au tour de Bouygues Telecom ! En effet, ce dernier propose de nouvelles promotions sur ses forfaits B&You, sans engagement, avec plus de data jusqu’au 19 janvier ! On vous les présente dans cet article.

200Mo à prix mini

Bouygues Telecom ajoute 100Mo de data à son forfait B&You ! Ainsi, vous pourrez profiter de 200Mo d’Internet aussi bien depuis la France que lors de vos séjours à l’étranger* ! Vous bénéficierez également de l’illimité sur l’ensemble de vos communications que vous soyez en France, dans l’Union européenne ou encore dans les DOM. Ce forfait B&You vous coûtera 4.99€ par mois.

40Go pour 12.99€/mois

Voici une nouvelle offre B&You : 40Go d’Internet pour la somme de 12.99€/mois ! À ce tarif, vous bénéficiez de 12Go utilisables depuis l’Europe et les DOM, inclus dans votre enveloppe data initiale. Concernant vos communications, vous profitez également de l’illimité en France, en Europe et dans les DOM. Bouygues Telecom vous offre l’accès à Spotify Premium pendant 3 mois avec la souscription de ce forfait !

Le plein de data à moins de 15€/mois

Pour le bonheur des internautes, le forfait B&You 100Go passe à 14.99€/mois au lieu de 19.99€ ! Ce forfait mobile vous permettra d’appeler et d’envoyer SMS et MMS à votre guise depuis la France, mais aussi depuis l’Union européenne et les DOM ! En plus des 100Go d’Internet en France et des 12Go dédiés à votre connexion depuis l’étranger*, vous pourrez accéder à Spotify Premium gratuitement pendant 3 mois !

*Union européenne et DOM

