Nouveautés Prixtel : trois forfaits pas chers avec jusqu'à 200Go sur Orange ou SFR à partir de 4.99€

L’opérateur Prixtel évolue et tend à s’inscrire dans une dynamique moderne et écologique. Il propose trois nouveaux forfaits, neutres en CO2, toujours ajustables à vos besoins et à prix réduit ! Nous vous présentons ces trois nouvelles offres dans cet article.

Forfait Le petit à partir de 4.99€

L’opérateur Prixtel excelle dans la flexibilité de ses forfaits mobiles mais aussi dans ses promotions ! Jusqu’au 19 janvier, vous pourrez profiter de 5€ de réduction sur l’ensemble de ses forfaits les 12 premiers mois d’abonnement ! Sachez que les trois nouveaux forfaits Prixtel présentés dans cet article sont toujours compatibles avec les réseaux Orange et SFR.



De plus, en optant pour un forfait Prixtel, vous faites du bien à la planète. L'opérateur s'engage à compenser tout le CO2 émis par les clients et l'entreprise. Pour ce faire, Prixtel plante des arbres et repeuple les forêts en France.

Pour les petits budgets et les petites consommations, le forfait Le petit est idéal. Celui-ci vous permettra de bénéficier chaque mois de l’illimité pour l’ensemble de vos communications que vous soyez en France, dans l’Union européenne ou encore dans les DOM ainsi que 10Go d’Internet depuis ces deux dernières destinations.

Voici les 3 paliers du forfait Le petit :

Moins de 3Go : 4.99€/mois pendant 1 an puis 9.99€

pendant 1 an puis 9.99€ Entre 3Go et 5Go : 7.99€/mois pendant 1 an puis 12.99€

pendant 1 an puis 12.99€ Entre 5Go et 10Go : 9.99€/mois pendant 1 an puis 14.99€

Forfait Le grand à partir 9.99€

Pour les internautes, le forfait Le grand vous permettra de naviguer sur la toile jusqu’à 60Go par mois ! A partir de 9.99€/mois, vous pourrez appeler, envoyer SMS et MMS comme bon vous semble que vous soyez en France ou à l’étranger*. Vous bénéficierez également de 15Go d’Internet utilisables lors de vos voyages dans l’Union Européenne et les DOM.

Voici les 3 paliers du forfait Le grand :

Moins de 20Go : 9.99€/mois pendant 1 an puis 14.99€

pendant 1 an puis 14.99€ Entre 20Go et 40Go : 12.99€/mois pendant 1 an puis 17.99€

pendant 1 an puis 17.99€ Entre 40Go et 60Go : 14.99€/mois pendant 1 an puis 19.99€

Forfait Le géant à partir de 14.99€

Amateurs de 5G et ultra-connectés, le forfait Le géant vous conviendra à coup sûr ! En plus des 15Go d’Internet à l’étranger* et de l’illimité pour vos appels, SMS et MMS, vous pourrez appeler sans compter vers les mobiles et fixes de l’Amérique du Nord (Canada et USA) ainsi que vers les fixes de l’UE et des DOM !

Voici les 3 paliers du forfait Le géant 5G :

Moins de 100Go : 14.99€/mois pendant 1 an puis 19.99€

pendant 1 an puis 19.99€ Entre 100Go et 150Go : 19.99€/mois pendant 1 an puis 24.99€

pendant 1 an puis 24.99€ Entre 150Go et 200Go : 24.99€/mois pendant 1 an puis 29.99€

*Union européenne et DOM