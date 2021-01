Bon Plan : la série Xiaomi Redmi Note 9 en promo

Avant la sortie imminente des Xiaomi Redmi Note 9T 5G, les autres modèles de la gamme sont en promotion. Vous pourrez trouver les Redmi Note 9, Redmi Note 9s et Redmi Note 9 Pro à petit prix. Découvrez-vite sur quel site vous devez aller pour bénéficier de la meilleure offre.

Dès demain, le dernier smartphone de la marque Xiaomi le Redmi Note 9T 5G devrait enfin être accessible chez de nombreux marchands. En attendant, c’est le moment de profiter de bons plans sur leurs petits frères qui bénéficient de belles promotions.

Bon Plan RED by SFR : 50€ de remise sur le Xiaomi Redmi Note 9

Si vous êtes intéressés par le Xiaomi Redmi Note 9, sachez que c’est l’opérateur RED By SFR qui le propose au meilleur prix. Il est proposé au prix de 149€ au lieu de 199€ soit une remise de 50€ sur ce smartphone. Bénéficiez de 30€ de remise immédiate ainsi que de 20€ de remise en différée. Vous n’êtes pas obligés de souscrire à un forfait mobile pour profiter de ce tarif très avantageux. Le Redmi Note 9 possède un écran de 6.53 pouces, un espace de stockage de 64 Go, une batterie batterie améliorée de 5020mAh ainsi qu’un capteur photo principal de 48 Mpx.

Pour en savoir plus sur les caractéristiques de ce smartphone, consultez la fiche du Xiaomi Redmi Note 9.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro au meilleur prix chez Amazon

Si vous souhaitez un téléphone un peu plus performant, le Xiaomi Redmi Note 9 Pro devrait vous plaire. Cette version améliorée du classique Redmi Note 9 est en vente au prix de 199€ sur le site d’Amazon alors qu’à sa sortie le constructeur le proposait à 299€. Le redmi Note 9 Pro possède un écran de 6.67 pouces Full HD, un SoC Qualcomm Snapdragon 720 G épaulé par 6 Go de RAM et un espace de stockage de 64 Go.

Pour en savoir plus sur les caractéristiques de ce smartphone, consultez la fiche du Xiaomi Redmi Note 9 Pro.

Promo Rakuten : Xiaomi Redmi Note 9S à 174.75€

Le Xiaomi Redmi Note 9S est également une très belle alternative pour un smartphone de milieu de gamme offrant un très bon rapport qualité prix. On l’aime pour son petit prix, sa batterie puissante et son quadruple capteur photo. Il est actuellement proposé au petit prix de 174.75€ au lieu de 249€ sur le site de Rakuten. Le Redmi Note 9S possède un écran de 6.67 pouces, un espace de stockage de 64 Go et de 4 Go de RAM.

Pour en savoir plus sur les caractéristiques de ce smartphone, consultez la fiche du Xiaomi Redmi Note 9S.