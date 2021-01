Dernier jour pour profiter des promos sur les forfaits 200Go et 60Go de RED by SFR !

Vous avez jusqu’à ce soir, 23h59, pour bénéficier des promotions sur les forfaits RED 200Go et 60Go proposées par RED by SFR ! Si vous n’avez pas eu le temps de jeter un œil à ces offres, nous vous les présentons dans cet article.

Faites le plein de data avec 200Go pour 15€/mois

Au grand bonheur de tous les internautes ultra-connectés, l’opérateur SFR a mis en avant depuis quelques jours une promotion exceptionnelle : le forfait RED 200Go est à 15€ par mois au lieu de 25€ ! Pour pouvoir profiter de cette offre, vous devrez souscrire votre abonnement uniquement en ligne. Ce forfait RED 200Go est sans engagement vous permettant de le résilier à tout moment et sans frais.

Pour la somme de 15€/mois, plus besoin de vous limiter pour naviguer sur la toile avec les 200Go offerts par ce forfait ! Lors de séjours dans l’Union européenne et les DOM, vous pourrez utiliser jusqu’à 15Go d’Internet et appeler, envoyer des SMS et MMS comme bon vous semble pour communiquer sans compter.

Pour résumer, l’offre RED 200Go c’est :

15€/mois au lieu de 25€

200Go en France et 15Go à l’étranger *

* Depuis la France : appels illimités vers la Métropole et les DOM (hors Mayotte), SMS et MMS illimités vers la Métropole

Depuis l’étranger* : appels, SMS et MMS illimités

Forfait RED 60Go pour 13€/mois

Si vous êtes un internaute plus modéré, le forfait RED 60Go, sans engagement, vous suffira amplement ! Celui-ci est également en promotion et vous coûtera la somme de 13€ par mois au lieu de 15€. Concernant les garanties, vous bénéficierez de l'illimité pour l'ensemble de vos communications et de 9Go d’Internet pour votre connexion depuis l’étranger*.

Ce qu’il faut retenir du forfait mobile RED à 13€/mois :

60Go en France, 9Go à l’étranger *

* Depuis la France : appels illimités vers la Métropole et les DOM (hors Mayotte), SMS et MMS illimités vers la Métropole

Depuis l’étranger* : appels, SMS et MMS illimités

*Union européenne et DOM