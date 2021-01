Où précommander les Samsung Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra au meilleur prix ?

Après de longs mois de rumeur et d’attente concernant le Samsung Galaxy S21, la conférence nous dévoile enfin tout ce que l’on voulait savoir sur le dernier smartphone Samsung. Les Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra arrivent en précommande chez de nombreux marchands. Découvrez dès maintenant où l’acheter au meilleur prix.

Dès ce jeudi 14 janvier 2021 à partir de 17h, il est possible de précommander les Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ et Galaxy S21 Ultra. Il faudra attendre le 29 janvier 2021 pour les commandes. Pour toute précommande de l’un de ces 3 smartphones, Samsung vous offre :

un Galaxy SmartTag : il s’agit d’une balise Bluetooth permettant de retrouver facilement des objets comme un sac ou un trousseau de clés par exemple,

C'est sur le site du constructeur Samsung que vous aurez accès à l'ensemble des coloris pour chaque modèle.

Précommander le Galaxy S21 5G

Voici où vous pouvez précommander dès maintenant le Galaxy S21 en version 128 Go chez les marchands suivant :

Le Samsung Galaxy S21 existe également en version 256 Go. Il est proposé actuellement au prix de 909€.

Samsung Galaxy S21+ 5G

Le Samsung Galaxy S21+ existe également en version 256 Go. Il est proposé actuellement au prix de 1109€.

Samsung Galaxy S21 Ultra 128

Le Samsung Galaxy S21+ existe également en version 256 Go et en 512 Go. Il sont proposés respectivement au prix de 1309€ et 1439€.