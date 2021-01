Samsung présente officiellement le smartphone Galaxy S21, précommandez-le dès maintenant

Comme prévu, le constructeur sud-coréen a pu présenter officiellement sa nouvelle gamme de smartphones, les Galaxy 21. Trois modèles en font partie et le Galaxy S21 est la version la plus abordable. En voici tous les détails.

C’est sans grande surprise que nous avons pu assister à la présentation officielle des nouveaux smartphones les plus haut de gamme pour le constructeur sud-coréen. Voulant prendre tout le monde de vitesse, le fabricant a ainsi réalisé ses annonces bien plus en avance que les années précédentes. L’idée pour Samsung était de couper l’herbe sous le pied des autres constructeurs et de profiter du trou d’air qu’est en train de subir la firme Huawei toujours sous les sanctions américaines.

Ainsi, comme attendu, le nouveau smartphone Samsung Galaxy S21 5G profite d’un écran plat Infinity-O mesurant 6,2 pouces en diagonale. Il s’agit d’une dalle Dynamic AMOLED 2X compatible HDR10+ offrant une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz afin d’apporter des défilements fluides et un maximum de jouabilité pour des sessions de jeux. Il affiche une définition de 1080x2400 pixels et le constructeur promet un pic de luminosité de 1300 nits ce qui est très important. Notez qu’il dispose d’un mode lecture afin de limiter la fatigue oculaire.

Un Exynos 2100 pour l’international et un Snapdragon 888 pour les Américains

Le mobile Galaxy S21 est animé par une puce Samsung Exynos 2100 pour l’international. Notez pour la petite histoire qu’il est doté d’un processeur Qualcomm Snapdragon 888 pour le marché américain. Il y a 8 Go de mémoire vive et deux configurations concernant l’espace de stockage avec 128 Go ou 256 Go sur une norme UFFS 3.1 pour des échanges rapides.





Comme attendu, la partie photo est confiée à un triple capteur dont un module principal de 12 mégapixels f/1.8 dual pixel, un autre de 64 mégapixels avec téléobjectif zoom optique 1,1x et hybride 3x ainsi qu’un dernier capteur de 12 mégapixels pour le grand-angle sur 120 degrés. À l’avant, on a droit à une caméra avec un capteur de 10 mégapixels compatible HDR.

Ultra connecté, 5G et Wi-Fi 6E, prêt pour demain

Le nouveau smartphone Samsung Galaxy S21 est compatible avec les réseaux 5G. Il embarque également un module Wi-Fi 6E ainsi que du Bluetooth 5.0. Notez la présence d’un circuit audio compatible 32bit/384 kHz développé par AKG, une filiale du groupe Samsung.



Pour l’accès au smartphone, un lecteur d’empreinte installé sous l’écran même si la reconnaissance faciale est toujours possible. L’appareil est officiellement certifié IP68 afin de pouvoir résister à l’immersion totale sous l’eau pendant plusieurs minutes sans subir de dommage.



Il mesure 151,7x71,2x7,9 mm pour un poids de 169 grammes. L’iPhone 12 reste donc le mobile 5G le plus fin au monde avec ses 7,4 mm d’épaisseur. La batterie du Galaxy S21 a une capacité de 4000 mAh avec une charge 25 Watts. On peut aussi le charger sans fil à 15 watts et profiter de la charge inversée à 4,5 Watts comme les précédents modèles. Attention, comme son concurrent d’Apple dont Samsung s’est moqué lors de la présentation des iPhone 12 parce que la firme américaine ne propose plus de chargeur avec ses mobiles, le Sud-Coréen applique maintenant la même politique.L’appareil est donc livré sans chargeur (et sans écouteurs pour le reste du monde sauf en France où l’accessoire est obligatoire).

Le nouveau smartphone Samsung Galaxy S21 est décliné en gris, blanc, violet ou rose. Il est disponible en précommande avec une paire d’écouteurs Galaxy Buds Live et un Galaxy SmartTag offerts pour un prix de 859 € ou 909 € pour la version 8+256 Go. Il est possible de se le procurer :