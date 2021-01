Samsung Galaxy S20 contre Galaxy S21, quelles sont les différences ?

Le tout nouveau smartphone Galaxy S21 vient à peine d’être annoncé et les précommandes sont déjà ouvertes sur le site du constructeur. Mais entre le précédent Galaxy S20 et ce Galaxy S21, quelles sont les différences ? Est-il intéressant de craquer pour lui ? Voici quelques éléments de réponse pour vous aider à choisir.

Commençons par le côté esthétique. Tous les deux arborent un design assez classique en ce qui concerne leurs formes. Le Galaxy S21 a la particularité d’avoir un bloc photo très visible partant de l’arrière de l’appareil et revenant sur la partie haute de profil. Il est décliné en plusieurs coloris : gris, blanc, violet ou rose alors que le Galaxy S20 a un bloc photo plus discret et proposé en gris, bleu clair ou rose. Il mesure 151,7x69,1x7,9 mm pour un poids de 163 grammes contre 151,7x71,2x7,9 mm pour un poids de 169 grammes pour le S21.

Une puce plus puissante à l’intérieur, mais moins de RAM

Pour fonctionner, le Galaxy S21 5G est animé par la nouvelle puce haut de gamme Samsung Exynos 2100 prometteuse de très hautes performances alors que le Galaxy S20 5G s’appuie sur le processeur de l’an dernier, l’Exynos 990, moins puissant. Toutefois, il bénéficie de 12 Go de mémoire vive contre 8 Go pour le Galaxy S21 ce qui ne lui permet pas nécessairement de rattraper son retard sur les performances brutes, mais permet un maximum de fluidité. Justement, il est en est question concernant l’écran du nouveau S21. En effet, celui-ci profite d’une dalle à 120 Hz là où le S20 5G propose seulement 60 Hz. C’est une dalle de 6,2 pouces Dynamic AMOLED 2X sur les deux appareils avec une compatibilité HDR10+ pour le nouveau. La définition du S20 5G est toutefois supérieure puisqu’elle peut atteindre 1440x3200 pixels soit une plus grande densité et une meilleure lisibilité.

Une configuration identique sur le papier

Pour la partie photo, le Galaxy S20 est équipé d’une configuration 12+64+12 avec un zoom hybride 3x. Il peut filmer avec une définition 8K à 30 images par seconde, comme le Galaxy Note 20 Ultra. Sur le Galaxy S21, Samsung a intégré un bloc optique identique avec le même nombre de pixels pour chaque caméra. Le traitement des photos devrait être un peu amélioré. À l’avant, nous avons également droit à un capteur de 10 mégapixels sur les deux mobiles.

Pour la connectivité, les deux sont compatibles avec les réseaux 5G. Pour le Wi-Fi, le Galaxy S20 est Wi-Fi 6, mais le Galaxy S21 va un peu plus loin avec une compatibilité Wi-Fi 6E. Enfin, les deux appareils ont une batterie d’une capacité de 4000 mAh ce qui n’est pas extraordinaire par rapport à la concurrence, toujours supérieure. Ils sont rechargeables à 25 Watts ce qui est là aussi une petite déception, car nous aurions préféré pouvoir charger plus rapidement, là encore à l’image des modèles les plus haut de gamme des concurrents qui peuvent remplir la batterie en moins de 40 minutes. On profite d’une possibilité de recharge sans fil et inversée sur les deux Samsung Galaxy S20 5G et Galaxy S21.

Dernier point : l’indice de réparabilité mis en œuvre récemment pour évaluer le niveau de réparabilité de l’appareil mobile. Celui du Galaxy S21 est de 8,2 contre 5,7 pour le Galaxy S20 ce qui signifie qu’il est significativement moins facile à réparer.

Le nouveau smartphone Samsung Galaxy S21 5G est actuellement proposé en précommande avec une paire d’écouteurs Galaxy Buds Live et un Galaxy SmartTag offerts pour un prix de 859 € ou à 909 € pour la version 8+256 Go. Le Samsung Galaxy S20 5G est proposé à un prix de 1009 € sur le site du constructeur, mais son prix devrait baisser significativement dans les prochains jours pour faire de la place au nouvel arrivant.