Le Samsung Galaxy S21 Plus est proposé en précommande, en voici tous les détails

Lors de sa conférence Samsung Unpacked 2021, le constructeur a pu présenter officiellement son tout nouveau smartphone Galaxy S21 Plus. Assez similaire au Galaxy S21, en voici toutes les caractéristiques.

Ne cherchez pas, les smartphones Samsung Galaxy S21 Plus et Galaxy S21 se ressemblent comme deux gouttes d’eau. En effet, ils arborent les mêmes lignes. La version Plus est proposée en plusieurs coloris : noir, argent, violet alors que le site Samsung propose des couleurs exclusives doré ou rouge. Il mesure 161,5x75,6x7,8 mm pour un poids de 200 grammes. Comme les précédents et les autres S21 de la gamme, il est certifié IP68 afin qu’il puisse résister à une immersion complète pendant plusieurs minutes sous l’eau ainsi qu’à la poussière.

Ecran AMOLED 120 Hz compatible HDR10+

L’écran du Galaxy S21 Plus mesure 6,7 pouces dont très grand. Il s’appuie sur une dalle Dynamic AMOLED 2X Infinity-O avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz afin de lui offrir une parfaite fluidité. On peut également compter sur un mode lecture pour limiter la fatigue oculaire et une définition de 1440x3200 pixels.

Il est compatible HDR10+, mais pas Dolby Vision, comme les iPhone 12, Samsung ayant beaucoup de mal avec cette technologie ne la proposant même pas sur ses téléviseurs un marché pourtant extrêmement important pour le constructeur.

La batterie a une capacité de 4800 mAh avec charge à 25 Watts. Ce chiffre n’est pas impressionnant et assez déconnecté face à la concurrence qui propose des appareils capables de se recharger à 65 Watts même pour les milieux de gamme. Par contre, ici, nous avons droit à une possibilité de charge sans fil et inversée ce qui peut être pratique.

Une puce haut de gamme et une mémoire de stockage ultra rapide

Le Galaxy S21 Plus profite de la dernière puce Samsung Exynos 2100 comme les autres S21 et S21 Ultra. Elle est associée à 8 Go de mémoire vive et un espace de stockage variable selon la version choisie, mais de toute façon compatible avec la norme UFS 3.1 pour des vitesses de lecture et d’écriture rapides. La partie photo est identique à celle proposée sur le Galaxy S21, à savoir une configuration 12+64+12 au dos et un capteur de 10 mégapixels devant. Il y a un lecteur d’empreinte digitale sous l’écran pour garantir son accès exclusivement à son propriétaire. Enfin, notez une compatibilité avec les réseaux 5G et le Wi-Fi 6E pour des connexions ultra rapides.

Le nouveau smartphone Samsung Galaxy S21 Plus 5G est disponible en précommande avec une paire d’écouteurs Galaxy Buds Live, un SmartTag et un chargeur sans fil offerts pour un prix de 1059 € pour 8+128 Go ou 1109 € pour 8+256 Go. Le mobile sera disponible à partir du 28 janvier.