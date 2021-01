Forfait illimité à maxi 10€ par mois : Free Mobile 60Go vs NRJ Mobile 100Go, lequel choisir ?

Les opérateurs Free Mobile et NRJ Mobile proposent les meilleurs bons plans du moment sur les forfaits mobiles sans engagement à moins de 10€/mois ! Vous avez jusqu’au 19 janvier, 23h59, pour en profiter ! Nous vous présentons les deux offres dans cet article.

Série Free 60Go à 9.99€/mois

Free Mobile met en promotion sa Série Free à 9.99€ les 12 premiers mois d’abonnement ! Après ce délai, votre forfait Free évoluera automatiquement vers le forfait 5G et vous coûtera la somme de 19.99€/mois.

Avec ce forfait mobile, vous bénéficierez de 60Go d’Internet en France et de 8Go pour votre connexion depuis l’Union européenne et les DOM ainsi que de l’illimité pour l’ensemble de vos communications depuis ces destinations.

Voici le détail des garanties proposées par la Série Free :

60Go en France, 8Go utilisables à l’étranger*

Depuis la France : appels illimités vers la Métropole et les DOM (hors Mayotte), SMS illimités vers la Métropole et les DOM, MMS illimités vers la Métropole

Depuis l’étranger* : appels, SMS et MMS illimités

Forfait Woot 100Go à 9.99€/mois

NRJ Mobile, de son côté, propose 10€ de réduction sur son forfait Woot 100Go pendant 1 an. Ainsi, vous paierez 9.99€ les 12 premiers mois de votre abonnement au lieu de 19.99€, soit 120€ d’économie !

À ce tarif, vous pourrez profiter de 100Go d’Internet en France et de 10Go lors de vos voyages à l’étranger*. Vous pourrez appeler et envoyer vos SMS et MMS sans vous limiter depuis la France, l’Union européenne et les DOM.

Voici le détail des garanties proposées par ce forfait Woot :

100Go en France, 10Go utilisables à l’étranger*

Depuis la France : appels, SMS et MMS illimités vers la Métropole

Depuis l’étranger* : appels, SMS et MMS illimités

*Union européenne et DOM