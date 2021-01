Le Samsung Galaxy S21 Ultra est disponible en précommande, un modèle d’exception ?

Lors de son événement Samsung Unpacked, le constructeur sud-coréen a pu présenter la gamme de smartphones Galaxy S21 dont le modèle le plus abouti et le plus perfectionné est la version Ultra. En voici tous les détails.

Pour 2021, Samsung a devancé la présentation de ces nouveaux smartphones haut de gamme, Galaxy S21. Alors que précédemment, l’annonce était faite plutôt aux alentours de la grand-messe qu’est le salon du Mobile World Congress de Barcelone, la firme a préféré prendre la parole le plus tôt possible pour placer la barre très haute face à la concurrence qui lui grignote de plus en plus de parts de marché même si elle reste seconde au niveau mondial. Les ventes des Galaxy S20 ne semblent pas avoir été aussi significatives que Samsung l’aurait souhaité et avec la série S21, il ne faut pas se louper, les autres attendant au tournant.

Un Soc Exynos 2100 mais une charge pas si rapide de la batterie

Avec trois modèles, la série S21 veut toucher un large public. Les S21 et S21 Plus se confondent un peu de par leur fiche technique très proche puisqu’ils partagent la plateforme SoC/RAM, connectivité et configuration photo. Le modèle Galaxy S21 Ultra va plus loin et se différencie notamment grâce à la présence d’autres capteurs photo, d’un écran plus grand et d’une capacité de batterie supérieure. Pour autant, il dispose aussi du même processeur que les S21 et S21 Plus, un Exynos 2100 qui est accompagné de 12 ou 16 Go de mémoire vive, selon la configuration choisie. La batterie a une capacité de 5000 mAh avec charge à 25 Watts, sans fil et inversée. Dommage que le constructeur n’ait pas fait de progrès en ce qui concerne la rapidité de charge alors que presque tous les concurrents s’organisent dans ce domaine et offre la possibilité de remplir totalement la batterie en moins de 40 minutes. Pour cette année, il est même prévu que le Black Shark 4, un mobile gaming puisse être complètement rechargé en seulement 15 minutes !!

Très large écran et ultra connectivité

L’écran du Galaxy S21 Ultra mesure 6,8 pouces en diagonale avec une dalle incurvée et de type Dynamic AMOLED 2X avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une compatibilité avec la norme HDR10+. À titre de comparaison, l’iPhone 12 propose le support du format Dolby Vision ce dont le constructeur sud-coréen ne veut pas entendre parler vu qu’il ne le propose pas non plus sur ces TV.

Pour ce qui est de la connectivité, le S21 Ultra est 5G, Bluetooth et compatible avec la norme Wi-Fi 6E. Il est bien entendu NFC pour payer directement sans contact et accepte deux cartes SIM. Par contre, il n’est pas possible d’étendre la capacité de stockage interne à la différence des précédents modèles, une chose qu’avait toujours permis Samsung depuis ses premiers mobiles. Il faut donc choisir son modèle en fonction de l’espace mémoire de 128, 256 ou 512 Go.

Une configuration photo musclée

Enfin, la partie photo a été sérieusement optimisée par le constructeur. Déjà en termes de design puisqu’on ne voit quasiment que cela lorsqu’on retourne le S21 Ultra. En effet, il a été choisi de mettre en avant le bloc optique qui fait la continuité avec l’un des profils et rehaussé par un coloris distinct de la partie arrière de l’appareil. Ensuite, le S21 Ultra dispose de la seconde génération du capteur 108 mégapixels développé par Samsung. Pourtant, sur le papier, ils ont les mêmes spécifications. Samsung dit utiliser un nouvel algorithme de rematriçage pour optimiser les couleurs. Ce capteur utilise la technologie 9 en 1 soit des images en 12 mégapixels et combiné avec la mise à jour des calculs devrait aboutir à de meilleurs rendus en termes de texture, de bruit et de plage dynamique. Les autres capteurs sont deux 10 mégapixels et un 12 mégapixels avec la possibilité de zoom optique 3x voire zoom hybride. L’appareil est capable de filmer avec une définition maximale 8K à 24 images par seconde et Ultra HD à 60 images par seconde. Samsung aurait prévu un stabilisateur vidéo particulièrement efficace.

Disponible depuis aujourd’hui en précommande, le nouveau Samsung Galaxy S21 Ultra est proposé à partir de 1259 € (12+128 Go) avec une paire d’écouteurs Galaxy Buds Pro, un SmartTag et un étui Smart View avec S Pen offert.