Le nouveau Xiaomi Redmi Note 9T est disponible aujourd’hui, profitez du prix de lancement : 229,90 €

Il y a maintenant quelques jours, Xiaomi a officialisé son nouveau smartphone de milieu de gamme, le Redmi Note 9T 5G. Directement inspiré du Redmi Note 9 5G uniquement disponible en Chine présentant des caractéristiques techniques similaires, il est maintenant disponible à la vente et pour l’occasion, le constructeur propose une mise de 20 € sur le prix officiel. En voici tous les détails.

Lors de la présentation du nouveau smartphone Xiaomi Redmi Note 9T, le fabricant a annoncé un prix de commercialisation conseillé de 249,90 €. Mais pour tenter de séduire un public aussi large que possible, la marque a décidé de mener une opération marketing en offrant une remise immédiate de 20 € pour les premières personnes qui achètent le mobile directement sur son site. Ainsi, la configuration la plus abordable avec 4 Go de RAM et 64 Go d’espace de stockage, le Xiaomi Redmi Note 9T est disponible à un prix de 229,90 €. Il est décliné en noir ou en violet. Si vous préférez profiter de 128 Go, il faut prévoir un budget de 269,90 €. En plus, en saisissant le code promo PIERRE10, profitez de 10 € de réduction immédiate (valable pour les 100 premiers).

Un écran IPS de 6,53 pouces et une puce Mediatek Dimensity 800U

Le Xiaomi Redmi Note 9T dispose d’un écran large de 6,53 pouces de type IPS. Il est plat et percé dans le coin supérieur gauche afin de laisser la place au capteur photo frontal. Il propose une fréquence de rafraîchissement identique à celle proposée sur le Redmi Note 9 5G, soit du 60Hz classique. Le mobile fonctionne grâce à une puce Mediatek Dimensity 800U gravée en 7 nm. Celle est couplée à 4 Go de mémoire vive bien que sa version chinoise, le Redmi Note 9 5G en propose 6. Pour la capacité mémoire interne, vous avez le choix entre 64 ou 128 Go.

Une configuration photo à triple capteurs

Pour le multimédia, le Xiaomi Redmi Note 9T 5G profite d’une configuration photo à 3 capteurs avec un module principal embarquant 48 mégapixels ouvrant f/1.79. Les deux autres objectifs sont des 2 mégapixels pour prendre des photos en mode macro et optimiser les portraits grâce au calcul de la profondeur de champ. La batterie inamovible a une capacité de 5000 mAh avec la possibilité de charge jusqu’à 18 Watts. Un chargeur 22,5 Watts est livré avec le mobile. Il mesure 161,9x77,3x9,05 mm pour un poids de 199 grammes. Il fonctionne sous le système d’exploitation Google par Android 10 avec une surcouche logicielle MIUI 12 avec la promesse de passer à Android 11 dès sa disponibilité.

Le nouveau smartphone Xiaomi Redmi Note 9T 5G est disponible pour un prix de 249 € en version 4+64 Go. Il est aussi proposé avec 128 Go d’espace de stockage à 269 €. Les premiers acheteurs peuvent profiter d’un prix avantageux à 229,90 € pour la configuration 4+64 Go comme indiqué plus haut.