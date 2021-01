Promos de dernière minute : les forfaits mobiles avec 100Go dès 9.99€ par mois

Vous avez jusqu’à demain, 23h59, pour bénéficier des belles promotions des opérateurs NRJ Mobile, Bouygues Telecom et Prixtel sur leur forfait 100Go, sans engagement ! Découvrez leur offre mobile dans cet article.

NRJ Mobile et son forfait Woot : 10€/mois de réduction pendant 1 an

L’opérateur NRJ Mobile ne lésine pas niveau promotion avec ses 10€ de réduction les 12 premiers mois d’abonnement au forfait Woot 100Go. Vous paierez donc la somme de 9.99€/mois pendant 1 an puis 19.99€ et pourrez gagner l’équivalent de 6 mois de forfait mobile au tarif de base !

Le forfait Woot vous offre 100Go d’Internet en France, dont 10Go que vous pourrez utiliser lors de vos séjours au sein de l’Union européenne et des DOM. Concernant vos communications, vous profiterez de l’illimité pour vos appels, SMS et MMS en Métropole et à l’étranger (UE et DOM).

Bouygues Telecom : forfait B&You 100Go à moins de 15€

Bouygues Telecom propose son forfait B&You 100Go à 14.99€/mois jusqu’à ce soir ! Avec ce forfait B&You, vous pourrez naviguer sur la toile sans trop compter avec votre enveloppe data de 100Go à utiliser depuis la France, dont 12Go dédiés à votre connexion depuis l’UE et les DOM. Vous profiterez également de l’illimité pour communiquer avec vos proches que vous soyez en France, en Europe ou encore dans les DOM.

Prixtel et son forfait Le géant : 5€/mois de réduction pendant 1 an

Le forfait Le géant de l’opérateur Prixtel est à prix réduit pendant 1 an après la souscription du forfait Lé géant. Compatible avec les réseaux Orange et SFR, ce forfait écolo offre trois paliers d’enveloppe data pour que votre facture soit au plus près de votre consommation Internet. Dans tous les cas, vous bénéficierez de 15Go d’Internet depuis l’Union européenne et les DOM ainsi que l’illimité pour l’ensemble des communications depuis et vers ces destinations ainsi que la Métropole.

Voici le détail du forfait Le géant :