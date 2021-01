Apple iPhone 12 contre Samsung Galaxy S21 : lequel est le meilleur ?

Jeudi dernier, Samsung annonçait l’arrivée sur le marché de la nouvelle série de smartphones Galaxy S21. Mais que vaut-il par rapport à l’iPhone 12 sorti en fin d’année dernière ? Voici quelques éléments de réponse pour vous aider à choisir.

Commençons par le design des smartphones qui ne sont pas identiques. En effet, l’iPhone 12 propose un châssis aussi lignes relativement strictes alors que celles du Galaxy S21 sont plus arrondies. L’iPhone 12 dispose d’une coque en verre extrêmement résistante, comme le mobile sud-coréen. Ce dernier est décliné en plusieurs coloris : violet, gris, blanc ou rose tandis que le smartphone américain est proposé en noir, blanc, rouge (RED Product), vert ou bleu. C’est lui le plus fin avec 7,4 mm contre 7,9 mm pour le Galaxy S21. Ils font à peu près le même poids, soit respectivement 162 et 169 grammes.

De très beaux écrans pour les deux smartphones

Tous les deux disposent d’un écran plat. Ils s’appuient sur une dalle AMOLED de 6,1 pouces pour l’iPhone 12 et 6,2 pouces pour le Galaxy S21. Ils profitent d’une fréquence de rafraîchissement maximale et adaptable de 120 Hz, selon les contenus. L’écran du Samsung est compatible HDR10+ tandis que celui de l’iPhone supporte la norme Dolby Vision. Ce dernier est doté d’une batterie d’une capacité de 2815 mAh contre 4000 mAh pour le Galaxy S21. Il peut être rechargé sans fil et peut aussi charger un petit appareil compatible via la charge inversée. Seule la charge sans fil est aussi proposée sur l’iPhone 12 mais il serait possible qu’Apple débloque la fonction cachée de charge inversée.

Deux configurations bien distinctes pour les photos

Enfin, concernant la partie multimédia, l’iPhone 12 embarque deux capteurs photo de 12 mégapixels au dos avec objectifs grand-angle et ultra grand-angle. De son côté, le Galaxy S21 dispose, comme son prédécesseur, d’une configuration à triple capteurs avec un 12 mégapixels, un 64 et un autre 12 mégapixels. Difficile de donner un avis tranché sur la qualité des photos proposée par le nouveau Galaxy S21 étant donné qu’il n’est pas encore passé en test mais vu que les objectifs ne changent pas, on peut miser sur une meilleure optimisation du traitement photo qui pourrait resserrer l’écart entre les deux mobiles. Selon DxOMark, l’iPhone 12 propose de plus beaux clichés (en général) que le Galaxy S20.