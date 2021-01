Nouveau smartphone Galaxy A32 5G, le mobile 5G le moins cher chez Samsung

Alors que tout le monde a les yeux rivés sur les nouveaux smartphones haut de gamme de la série S21, Samsung a publié un communiqué pour annoncer également l’arrivée d’un autre mobile, le Galaxy A32 qui profite d’une compatibilité 5G et proposé à 330 €, ce qui en fait l’appareil 5G le moins cher du constructeur sud-coréen.

Les Galaxy S21 viennent à peine d’être annoncés que Samsung propose également une nouveauté dans le segment du milieu de gamme avec le Galaxy A32 5G. Il est déjà disponible sur certains sites de ventes en ligne pour un tarif affiché de 329 € et à ce tarif, il s’agit pour le moment du smartphone 5G le plus abordable chez le Samsung. Il vient se frotter aux Xiaomi Redmi Note 9T qui est encore moins cher ou au OnePlus Nord N10, dont le tarif officiel est légèrement supérieur, par exemple.

Du Mediatek avec 4 Go et une batterie 5000 mAh

Le Samsung Galaxy A32 5G propose une fiche technique plutôt intéressante avec un écran IPS de 6,5 pouces 60 Hz avec une définition de 720x1600 pixels avec une encoche. Le mobile mesure 164,2x76,1x9,1 mm pour un poids de 205 grammes, soit dans la moyenne. Il est animé par une puce Mediatek MT6853 octo-core cadencé à 2 GHz associée à 4 Go de mémoire vive et un espace de stockage de 128 Go.

Cette capacité peut être étendue grâce à l’insertion d’une carte mémoire micro SD. Sa batterie fait 5000 mAh ce qui permettrait de l’utiliser pendant 2 jours avec une seule charge. Celle-ci s’effectue à 15 Watts ce qui n’est pas très rapide.

Le mobile est Wi-Fi 5 (ac), Bluetooth 5.0 et NFC. Il dispose d’une prise jack 3,5 mm et propose une compatibilité Dolby Atmos. Il est compatible 5G. Un lecteur d’empreinte digitale est installé sur le côté de l’appareil pour garantir son usage exclusif à son propriétaire. La reconnaissance faciale est aussi possible. Le mobile fonctionne sous Android 11 avec la surcouche logicielle OneUI 3.0.

Une très belle intégration des capteurs photo

Pour la partie photo, remarquez la très belle intégration des capteurs au sein du châssis. Le Galaxy A32 5G est équipé de 4 capteurs au dos avec un module principal de 48 mégapixels f/1.8, un capteur grand-angle 8 mégapixels, un module pour les macros à 5 mégapixels et un dernier capteur de 2 mégapixels pour optimiser les portraits. Pour se prendre en selfie, il faudra faire confiance au capteur de 13 mégapixels installé dans l’encoche, en façade.

Le nouveau smartphone Samsung Galaxy A32 5G est décliné en noir, blanc, bleu ou lavande. Il est déjà disponible pour un prix de 330 € environ.