Le futur smartphone gaming Asus ROG Phone 4 se dévoile un peu plus à travers une photo

Le successeur de l’actuel smartphone gaming Asus ROG Phone 3 se prépare puisqu’il a été récemment aperçu sous Geekbench et qu’une image vient de fuiter. Voici toutes les caractéristiques techniques attendues pour cet appareil qui promet beaucoup.

Il y a quelques semaines, l’outil de mesure de performances Geekbench recensait dans ses colonnes un nouvel arrivant, le successeur du ROG Phone 3. D’ailleurs, celui-ci pourrait s’appeler ROG Phone 4 ou plutôt ROG Phone 5. En effet, en Asie, le chiffre 4 est synonyme de porte-malheur et il est donc assez raisonnable de penser qu’Asus passera directement du 3 au 5 sans s’arrêter par le 4. Cela est d’autant plus crédible que la photo aperçue sur les réseaux ces dernières heures montre une mention 05 à l’arrière de l’appareil.

Une photo soumise à caution

La photo publiée montre un smartphone qui reprend le design de l’actuel ROG Phone. Il pourrait embarquer un capteur photo principal de 64 mégapixels avec la technologie Quad Pixel qui serait accompagné de deux autres objectifs sans que nous ayons plus de détails pour le moment. On peut voir sur la photo un bouton rouge, en bas à droite qui pourrait être utilisé pour activer le mode Jeu afin de concentrer toutes les ressources de l’appareil afin de délivrer la plus grande puissance possible au service de la jouabilité.

Les autres caractéristiques attendues

Sinon, d’une autre source, il semble que le ROG Phone 5 soit équipé d’une batterie d’une capacité de 6000 mAh. Elle supporterait la charge rapide 65 Watts alors que le modèle actuel propose une charge à 30 Watts. Rappelons que d’après le passage sous Geekbench, le ROG Phone 5 est attendu avec un processeur Qualcomm Snapdragon 888 associé à 8 Go de mémoire vive. Il sera animé par Android 11 dès sa sortie dont les rumeurs disent qu’elle pourrait survenir d’ici le mois de mars 2021.