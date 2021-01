Où acheter le Xiaomi Redmi Note 9T 5G au meilleur prix ?

Le tout dernier smartphone du constructeur chinois Xiaomi, le Redmi Note 9T 5G, disponible depuis seulement quelques jours, est déjà à petit prix chez certains marchands. Regardons ensemble où vous pouvez trouver ce tout nouveau smartphone à prix réduit.

Le Xiaomi Redmi Note 9T 5G à prix réduit

Officialisé le 8 janvier 2021 et disponible à la vente en France depuis le 15 janvier dernier, Le Xiaomi Redmi Note 9T 5G était très attendu. Ce smartphone existe avec 64 ou 128 Go de stockage. La version 64 Go de stockage est proposée par Xiaomi à 249.90€ mais vous pourrez le trouver à moins cher sur le site d’Amazon. C’est donc le moment de se faire plaisir tout en bénéficiant d’une petite promotion. Voici la liste des marchands chez lesquels, vous pourrez acheter le Redmi Note 9T 5g ainsi que les prix proposés par chacun :

Pourquoi choisir le Xiaomi Redmi Note 9T 5G ?

Le Xiaomi Redmi Note 9T 5G est le successeur du Xiaomi Redmi Note 9 . C’est actuellement le smartphone double SIM et 5G le moins cher du marché. Il offre donc un très bon rapport qualité prix. Sa fiche technique suscite l’intérêt. Il possède un écran DotDisplay de 6,53 pouces affichant en Full HD+ à 2 340 x 1 080 pixels. Il embarque un processeur Mediatek Dimensity 800U gravé en 7 nm épaulé par 4 Go de mémoire vive et d’un espace de stockage extensible de 64 ou 128 Go. Côté photo, il est équipé de 3 capteurs dont un grand-angle de 48 Mpx, d’un objectif macro de 2 Mpx et d’un capteur de profondeur de 2 Mpx. Il se fait également remarquer par sa batterie de 5 000 mAh qui lui donne une très belle autonomie de deux jours. Il est compatible avec la charge rapide 18W.

Le Xiaomi Redmi Note 9T 5G possède de réels atouts en plus d’être abordable en termes de prix.

