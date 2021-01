Oppo Reno5 5G et Reno5 Pro 5G, bientôt commercialisés

Officialisés début décembre 2020 pour le marché chinois, les smartphones Oppo Reno5 5G et Reno5 Pro 5G devraient être prochainement proposés dans d’autres pays. Ils sont passés par différentes certifications indiquant une mise en vente dans les prochains mois.

La marque Oppo continue de développer son offre et notamment avec des modèles Premium de la série Reno5. Deux modèles ont été officiellement présentés début décembre 2020 mais uniquement, alors, prévus pour le marché chinois. Depuis, ils ont pu obtenir différentes certifications techniques notamment auprès des autorités de validation des télécommunications. En outre, le modèle Reno5 Pro 5G a été vu sous Geekbench, l’outil de mesure de performances. Équipé d’une puce Mediatek Dimensity 1000+ avec 8 Go, il correspond aux caractéristiques techniques de la version chinoise ce qui pourrait vouloir dire que le constructeur ne proposerait pas de déclinaison spécifique pour l’international.

Quelles caractéristiques techniques attendues ?

Rappelons que le smartphone Oppo Reno5 Pro 5G est doté d’un écran de 6,55 pouces sur une dalle OLED avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz et une définition FHD+. Intégrant donc une puce Mediatek Dimensity 1000+ avec 8 Go, il dispose également de 128 Go d’espace de stockage interne ou aussi proposé avec 12 Go de RAM et 256 Go de mémoire. Il est compatible Wi-Fi 6 et embarque une batterie d’une capacité de 4300 mAh supportant la charge rapide 65 Watts. Côté photo, on peut compter sur une configuration avec un capteur principal de 64 mégapixels associé à un autre capteur de 8 mégapixels pour le grand-angle et deux autres objectifs de 2 mégapixels.

Pour sa part, le Reno5 5G profite du même écran que la version Pro sauf qu’il est un tout petit peu plus petit : 6,43 pouces et avec une luminosité légèrement moindre. Il partage la même batterie et le bloc photo à l’arrière avec les mêmes capteurs que le Reno5 Pro 5G. Il est Wi-Fi 5 et NFC. Notez qu’il est aussi proposé en deux versions avec 8+128 Go ou 12+256 Go. Oppo n’a pas encore annoncé de date de présentation mais celle-ci ne devrait plus tarder.