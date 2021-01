Nouveau Motorola Moto G Stylus connu sous le nom de Moto G Pro version 2021

L’année dernière, Motorola proposait le smartphone Moto G Stylus avec un stylet, comme les Galaxy Note de Samsung mais en plus simple, l’accessoire étant un bâtonnet en plastique permettant de pointer sur l’écran tactile. Le nouveau modèle, Moto G Stylus 2021 est disponible sur certains marchés en attendant qu’il arrive en France sous le nom de Moto G Pro 2021.

Disponible depuis le mois d’avril 2020, le Moto G Stylus, ou Moto G Pro est accompagné d’un stylet. Son successeur, le Moto G Stylus 2021 a été très brièvement aperçu sur le site Amazon avant de disparaître. Il est maintenant officiel depuis le 8 janvier 2021 et affiché sur le site du fabricant américain. Il s’agit d’un modèle de milieu de gamme proposé en deux coloris : noir ou blanc.

Comme son prédécesseur, il est associé à un stylet, toujours dans son plus simple appareil puisqu’il s’agit d’un simple bâtonnet en plastique malheureusement dépourvu de fonctionnalités comme celui livré avec les Samsung Galaxy Note, par exemple.

Une fiche technique assez “standard” avec 4 capteurs photo tout de même

Techniquement, le Moto G Stylus utilise une puce Qualcomm Snapdragon 678 gravée en 11 nm avec 4 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage extensibles. Il utilise un très large écran de 6,8 pouces de type IPS avec une définition de 1080x2400 pixels soit une densité de 386 dpi.

Le bloc photo à l’arrière embarque un capteur principal de 48 mégapixels avec un autre capteur de 8 mégapixels pour le grand-angle et deux autres capteurs de 2 mégapixels pour la profondeur de champ et les photos en mode macro. À l’avant, il y a un capteur de 16 mégapixels compatible HDR.

L’appareil dispose d’une prise audio jack 3,5 mm. Il est compatible Wi-Fi 5 mais pas NFC. Sa batterie a une capacité de 4000 mAh avec charge 10 Watts ce qui est bien maigre face aux modèles chinois qui peuvent supporter jusqu’à 65 Watts pour une recharge beaucoup plus rapide.

Le smartphone Motorola Moto G Stylus est actuellement disponible aux États-Unis pour un prix de 300 dollars. Il devrait être prochainement proposé en France sous le nom de Moto G Pro 2021.