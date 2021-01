Nouveau forfait mobile : jusqu'à 200 Go en 4G/5G, sans engagement et totalement écolo

L’année 2021 démarre fort chez Prixtel. Réputé pour ses forfaits mobiles qui s’ajustent à la consommation des utilisateurs, le MVNO commence en effet l’année avec une nouvelle palette d’offres. Au programme, toujours autant de flexibilité, plus de vitesse grâce à la 5G via les réseaux de ses opérateurs partenaires, le tout, à travers des forfaits « neutres en Co2». Actuellement en promo, Le géant est le forfait haut de gamme de cette palette.

Un forfait maxi data : jusqu’à 200 Go/mois selon vos usages

Comme les autres forfaits de Prixtel, le forfait Le géant est un forfait dont le tarif est flexible. En d’autres termes, avec cette offre, le montant de votre facture mensuelle peut varier d’un mois à l’autre en fonction du volume de data que vous consommez sur la période. Ainsi, vous ne payez que ce que vous consommez sur la base des trois paliers suivants :

De 0 à 100 Go : 14,99 €/mois pendant 12 mois, puis 19,99 €/mois ;

De 100 Go à 150 Go : 19,99 €/mois pendant 12 mois, puis 24,99 €/mois ;

De 150 Go à 200 Go : 24,99 €/mois pendant 12 mois, puis 29,99 €/mois.

Ces tarifs sont sans engagement et incluent donc une remise de 5 €/mois valable pendant les 12 premiers mois, pour encore plus d’économies.

La 4G ou 5G sur le réseau Orange ou SFR au choix

Ce forfait mobile vous offre la possibilité de profiter de la meilleure qualité de réseau disponible dans votre région grâce aux couvertures réseaux des opérateurs Orange et SFR, partenaires de Prixtel. Selon la disponibilité dans votre zone de résidence en France métropolitaine, vous pouvez choisir le réseau qui vous avantage le plus afin de profiter de la 5G et de ses débits phénoménaux. A défaut, vous pourrez toujours naviguer en 4G/4G+. Précisons qu’au-delà des 200 Go consommés, le débit internet est réduit jusqu’à la fin du mois.

Communiquer sans compter avec vos proches

En plus de la connexion internet, le forfait Le géant de Prixtel vous offre également la possibilité d’appeler en illimité les numéros fixes et mobiles de France métropolitaine (hors numéros courts et spéciaux, et dans la limite de 200 correspondants différents par mois), les fixes d’Union Européenne et des DOM, ainsi que les numéros fixes et mobiles d’Amérique du Nord (Etats-Unis et Canada). Les SMS et MMS vers les numéros mobiles de France métropolitaine sont également offerts en illimité.

Un forfait qui voyage avec vous

Ce forfait mobile est par ailleurs utilisable lors de vos déplacements dans les DOM ou dans l’un des pays de l’UE. Dans ces destinations, un volume mensuel de 15 Go d’internet est utilisable. De plus, vos appels, ainsi que vos SMS et MMS vers ces zones et vers la métropole sont offerts en illimité.

Un forfait 100 % écolo

Comme tous les autres nouveaux forfaits mobiles de Prixtel, Le géant s’inscrit dans le cadre du programme eco-friendly de l’opérateur, et est donc « neutre en Co2 ». L’opérateur compense en effet l’intégralité des émissions qui pourraient être générées par ses utilisateurs en plantant des arbres en France. En y souscrivant, vous faites donc un geste pour la planète.

Pour conclure, rappelons que le forfait Le géant de Prixtel est valable avec les conditions décrites plus haut jusqu’au 26 janvier 2021 à 23h59, au même titre que les deux autres forfaits flexibles de l’opérateur, Le petit et Le grand.