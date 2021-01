Free : le forfait 5G en illimité à moins de 10€ avec la Freebox Pop

Vous pouvez profiter de l’Internet 5G en illimité pour moins de 10€/mois avec l’offre du moment chez l’opérateur Free Mobile ! Nous décortiquons pour vous l’offre Free dans cet article.

La 5G illimitée à moins de 10€ pour les abonnés à la Freebox Pop

Free Mobile propose en ce moment une offre défiant toute concurrence avec son forfait 5G illimitée, sans engagement, pour seulement 9.99€/mois, soit 10€ mensuels de réduction sur l’offre de base (19.99€) ! Imaginez au bout d’une année d’abonnement l’économie réalisée sur votre budget téléphonie : 120€ !

Vous pouvez également choisir de bénéficier de 4€/mois de réduction sur le tarif initial si vous préférez souscrire jusqu’à 3 forfaits mobiles Free, au lieu d’un seul comme c’est le cas pour bénéficier des 10€ de réduction.

Ces deux options de réduction sont réservées aux abonnés de la Freebox Pop et seront possibles à la condition que votre RIB et votre adresse postale soient identiques.

Sachez que pour les clients abonnés à la Freebox, le forfait 5G illimitée vous sera facturé 15.99€ chaque mois au lieu de 19.99€ ! Enfin, si vous n’êtes pas clients de l’opérateur Free Mobile, vous paierez le prix de base, à savoir 19.99€/mois.

Les garanties offertes dans le forfait Free 5G

Quel que soit le tarif que vous paierez pour votre forfait Free 5G, vous bénéficierez des mêmes garanties concernant vos communications. Ainsi, chaque mois vous pourrez appeler et envoyer vos messages sans compter en France, mais aussi lors de vos voyages à l’étranger !

Du côté de votre connexion Internet, vous pourrez apprécier l’Internet illimité en 5G si vous êtes abonnés à la Freebox ou 150Go en 5G pour les non-abonnés. Depuis l’étranger*, vous pourrez utiliser jusqu’à 25Go d’Internet pour rester connecter !

Dans le détail, le forfait Free 5G c’est :

5G illimitée pour les abonnés Freebox ou 150Go d’Internet en 5G pour les non-abonnés + Free WiFi illimité en France

ou 150Go d’Internet en 5G pour les non-abonnés + en France 25Go d’Internet depuis l’Europe, les DOM et de nombreux pays*

Depuis la France : appels illimités vers de nombreuses destinations (dont États-Unis, Canada, Alaska, Hawaï, Chine et DOM), SMS illimités vers la Métropole et les DOM, MMS illimités

Depuis l’étranger* : appels, SMS et MMS illimités vers l’Europe, les DOM et la Métropole

*nombreux pays en plus de l’Union européenne et des DOM, tels que les États-Unis, l’Australie, l’Afrique du Sud, etc. N’hésitez pas à vous renseigner !