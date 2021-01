Forfait mobile : Nouvelle promotion 200Go à 9.99€ par mois chez Cdiscount Mobile

L’opérateur Cdiscount Mobile lance une nouvelle offre mobile exceptionnelle, valable jusqu’au 27 janvier ! Si vous êtes à la recherche d’un forfait avec le maximum de data - 200Go - à moins de 10€/mois, l’offre que nous vous présentons dans cet article vous conviendra à coup sûr !

Un forfait mobile au prix défiant toute concurrence !

Cdiscount Mobile ne fait pas semblant pour le lancement des soldes ! En effet, il propose une offre limitée, valable jusqu’à mercredi prochain inclus, vous permettant de profiter de 200Go pour la somme mensuelle de 9.99€ au lieu de 24.99€ ! Cette réduction de tarif sera effective sur la première année de votre abonnement, vous faisant ainsi faire l’économie de 7 mois de forfait au tarif de base, soit 180€ !

Ce forfait est sans engagement, vous pourrez donc le résilier dès que vous le souhaitez sans aucuns frais à prévoir. Pour souscrire, il vous faudra valider votre choix et payer la carte SIM au prix de 10€. Vous devrez ensuite fournir une pièce d’identité ainsi qu’un RIB et attendre la validation de votre dossier, généralement au bout de 48 heures ouvrées. Vous recevrez votre nouvelle carte SIM deux jours après cette confirmation et le tour est joué !

Quelles garanties sont incluses dans ce forfait ?

Ce forfait pas cher vous offre de belles garanties à commencer par le montant de son enveloppe data : 200Go à utiliser partout en France ! Lors de vos séjours à l’étranger*, vous pourrez profiter de 5Go d’Internet. Concernant l'ensemble de vos communications, vous bénéficierez de l’illimité où que vous soyez en France, en Europe ou dans les DOM !

Ce qu’il faut retenir de ce forfait Cdiscount :

9,99€/mois pendant 1 an puis 24.99€

puis 24.99€ Sans engagement

200Go d’Internet en France , 5Go depuis l’étranger*

, 5Go depuis l’étranger* Depuis la France et l’étranger* : appels, SMS et MMS illimités

*Union européenne, DOM, Norvège, Islande, Liechtenstein