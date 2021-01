SOLDES 2021 : iPhone 12 Mini, OnePlus 8T et Galaxy S20+ en promotion chez Rakuten

Les soldes 2021 sont l’occasion de faire de bonnes affaires et de s’acheter un nouveau téléphone vraiment pas cher. Découvrons ensemble les meilleures offres du moment chez Rakuten et faites vous plaisir avec l’iPhone 12 Mini, le OnePlus 8T 5G ou encore le Samsung Galaxy S20+ 5G à petit prix.

Soldes : iPhone 12 à prix cassé chez Rakuten

La version compacte de l’iPhone 12, à savoir l’iPhone 12 mini est le smartphone de la gamme Apple le plus accessible financièrement. Il l’est encore plus grâce au prix canon proposé par Rakuten pendant les soldes. Il est actuellement affiché à 708€ au lieu de 809€ soit une remise de -12%.

L’iPhone 12 Mini est équipé une puce A14 Bionic gravée en 5 nm épaulé par 4 Go de mémoire vive et un espace de stockage de 64 Go.

Pour en savoir plus, découvrez la fiche technique de l’iPhone 12 Mini.

Remise de 140€ sur le OnePlus 8T

Le OnePlus 8T fait parti des smartphones haut de gamme de la marque OnePlus. C’est donc avec plaisir qu’on découvre la remise de -23% proposée par Rakuten pendant les soldes. Il est donc accessible au prix de 459€ au lieu de 599€. La version concernée par la promotion dispose de 128 Go de stockage et de 8 Go de RAM. Equipé d’un SoC Qualcomm Snapdragon 865, d’une batterie de 4500 mAh et d’un capteur photo principal de 48 Mpx, vous ne serez pas déçus de ses performances.

Pour en savoir plus, découvrez la fiche technique du OnePlus 8T.

Samsung Galaxy S20+ 5G avec une remise de 110€

Si vous avez une préférence pour la marque Samsung, la promotion sur le Samsung Galaxy S20+ 5G devrait vous plaire. Ce smartphone bénéficie d’une remise de 110€. Il est accessible au prix de 999.99€ au lieu de 1109€, soit une réduction de -9%. Le Galaxy S20+ 5G est équipé d’un processeur Exynos 990 épaulé par 12 Go de RAM et d’un espace de stockage de 128 Go.

Pour en savoir plus, découvrez la fiche technique du Samsung Galaxy S20+.