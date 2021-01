Qualcomm présente son nouveau processeur pour les smartphones Gaming, le Snapdragon 870 5G

Le fondeur Qualcomm remplace son processeur Snapdragon 865 Plus par le nouveau modèle Snapdragon 870 aussi pensé pour optimiser les jeux vidéo et offrir toutes les performances et la connectivité nécessaires aux mobiles gaming. En voici tous les détails.

La gamme des nouveaux processeurs de Qualcomm est aujourd’hui assez large pour contenter tous les constructeurs. En effet, le fondeur américain vient officiellement de lever le voile sur la nouvelle puce Snapdragon 870 5G qui doit être installée sur des mobiles gaming, mais pas que. Il fait suite aux autres annonces de Qualcomm, après le lancement des processeurs Snapdragon 888 pour le haut de gamme début décembre, des Snapdragon 768 pour le milieu et les Snapdragon 480 pour les mobiles 5G d’entrée de gamme.

On ne change pas une équipe qui gagne

La nouvelle puce Snapdragon 870 5G s’appuie sur le processeur Qualcomm Kryo 585, comme le 856 Plus, mais avec une fréquence d’horloge plus importante soit jusqu’à 3,2 GHz. Toujours gravé en 7 nm, il est associé à un circuit graphique Adreno 650, à l’image de son prédécesseur et au module Hexagon 698. Il est compatible avec les réseaux de télécommunication 5G. Il est aussi Wi-Fi 6 utilisant la plateforme FastConnect 6800 permettant d’atteindre des débits théoriques de 1,77 Gbit/s contre 3,6 Gbit/s pour le 865 Plus, selon le fabricant. Il embarque également un module Bluetooth 5.2 avec prise en charge du système audio sans fil aptX et Qualcomm TrueWireless Technology pour une écoute optimisée avec des écouteurs sans fil.

Même traitement photo et possibilité de compatibilité

Les possibilités de contrôle et de traitement d’image du nouveau processeur Qualcomm Snapdragon 870 5G sont identiques à celles du Snapdragon 865 à partir d’une puce Spectra 480 prenant en charge les capteurs jusqu’à 200 mégapixels et offrant la possibilité de filmer jusqu’à une définition 8K à 30 images par seconde avec du slow motion à 120 images par seconde en Ultra HD. Idem pour la partie audio et pour l’affichage puisqu’on peut compter sur un support d’écran 4K à 60 Hz et jusqu’à une définition QHD+ à 144 Hz. Notez la possibilité de sortie vidéo en Ultra HD 4K à 60 HZ au maximum ainsi que la prise en compte de la norme Rec.2020 gammut, le traitement colorimétrique 10 bit et la compatibilité avec les formats HDR10 et HDR10+. Déroutant, la nouvelle plateforme Snapdragon 870 5G perd le support de la fonction Quick Charge AI, par rapport au Snapdragon 865 Plus, selon la fiche technique fournie par le fondeur.

Pensé pour le gaming, mais aussi plus globalement pour offrir les meilleures performances possibles, Qualcomm indique qu’il sera intégré dans des smartphones des marques Motorola, iQOO, OnePlus, Oppo et Xiaomi. Les premiers appareils en profitant devraient être présentés d’ici la fin du premier trimestre 2021.