Samsung Galaxy S21 Ultra contre iPhone 12 Pro Max, lequel est le meilleur ?

Vous aimeriez vous offrir le must en matière de téléphone portable, mais vous hésitez entre le Samsung Galaxy S21 Ultra et l’iPhone 12 Pro Max d’Apple ? Voici quelques éléments qui devraient vous aider à faire votre choix selon vos besoins.

Pour le design, le Samsung propose des lignes plus arrondies que celles de l’iPhone 12 Pro Max qui s’inscrit dans un format plus rectiligne. Le Galaxy S21 Ultra mesure 165,1x75,6x8,9 mm pour un poids de 227 grammes ce qui n’est pas rien dans une poche contre 160,8x78,1x7,4 mm et 226 grammes pour l’iPhone 12 Pro Max qui reste le mobile 5G le plus fin au monde. Il est décliné en noir, blanc, or ou bleu tandis que le mobile sud-coréen est proposé dans différents coloris : noir, argent et, exclusivement sur le site du fabricant, en titanium, navy et marron.

Les meilleures SoC du moment et des écrans éblouissants

Tous les deux profitent de la dernière plateforme Soc à savoir un Exynos 2100 pour le Samsung et un A14 Bionic chez Apple. Le Galaxy S21 Ultra dispose de 12 ou 16 Go de mémoire vive contre seulement 6 Go pour l’iPhone 12 Pro Max. Ce dernier a une batterie d’une capacité de 3687 mAh contre 5000 mAh pour le S21 Ultra avec possibilité de charge à 25 Watts. Sur le papier, il offre une plus grande autonomie, reste à voir si cela se vérifie dans la réalité.

L’écran du S21 Ultra mesure 6,8 pouces en mode incurvé contre 6,7 pouces pour l’iPhone 12 Pro Max. Tous les deux profitent d’une dalle AMOLED compatible HDR, mais celui du Samsung offre une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz contre la moitié pour le mobile américain qui proposerait donc une moindre fluidité lors du défilement des pages, par exemple. La définition de l’écran du S21 Ultra est de 1440x3200 pixels contre 1284x2778 pixels chez Apple.

Du lourd pour la configuration photo

Pour la partie photo, l’iPhone 12 Pro Max s’appuie sur trois capteurs de 12 mégapixels avec un traitement d’image particulièrement performant. De son côté, le Galaxy S21 Ultra utilise un module principal de 108 mégapixels, la troisième génération, accompagné d’un objectif de 12 mégapixels pour le grand-angle et deux autres capteurs de 10 mégapixels. Le mobile peut filmer avec une définition maximale 8K à 24 images par seconde contre de l’Ultra HD (4K) à 60 images par seconde pour l’iPhone 12 Pro Max. Tous les deux sont étanches. Ils bénéficient de la 5G et du Wi-Fi 6 même si le Galaxy S21 Ultra est déjà prêt pour le Wi-Fi 6E.

Le smartphone Samsung Galaxy S21 Ultra est proposé à partir de 1259 €. Comptez sur un prix identique pour l’iPhone 12 Pro Max.