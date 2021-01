Forfait mobile sans engagement 70Go en promotion : SOSH ou Free Mobile ?

Si vous êtes à la recherche d’un forfait mobile sans engagement avec 70Go de data, vous allez apprécier les promotions proposées par les opérateurs SOSH et Free Mobile ! Mais quelle offre choisir ? On vous aide à les départager dans cet article.

Les forfaits en promo des opérateurs SOSH et Free Mobile

SOSH et sa série limitée à 14.99€/mois

L’opérateur SOSH lance sa série limitée 70Go à seulement 14.99€/mois au lieu de 24.99€ ! Si vous vous décidez avant le 1er février, 9h00, ce tarif restera identique même après une année d’abonnement !

En plus des 70Go d’Internet en France, le forfait mobile vous offre l’illimité pour l’ensemble de vos communications que vous soyez en France, en Europe ou dans les DOM ainsi que 10Go d’Internet pour votre connexion depuis ces destinations.

Free Mobile et sa série Free à 10.99€/mois pendant 1 an

L’opérateur Free Mobile de son côté offre une réduction de 9€/mois pendant une année sur son forfait 70Go ! Ainsi, le montant de la série Free 70Go est de 10.99€/mois les 12 premiers mois d’abonnement et passera ensuite à 19.99€ (forfait Free 5G).

Vous pourrez également communiquer sans compter en France, comme à l’étranger* et bénéficierez de 8Go d’Internet depuis l’Europe et les DOM ! Notez que cette offre est valable jusqu’au 26 janvier, 23h59 !

*Europe et DOM

SOSH ou Free Mobile ?

Difficile de choisir parmi ces deux offres mobiles pas chères, mais nous avons sélectionné pour vous trois critères qui vous permettront peut-être de vous décider.

Le prix : le forfait Free Mobile est plus avantageux en termes de prix puisqu’il est 4€/mois moins cher que le forfait SOSH. Au bout d’une année, vous pouvez économiser 48€, soit l’équivalent de 4 mois de forfait Free !

La pérennité du prix : le forfait SOSH l’emporte ! Pas besoin d’y penser ni d’anticiper une hausse du budget téléphonie, le prix du forfait SOSH ne va pas augmenter au bout d’un an, comme c’est le cas pour la série Free (de 10.99€ à 19.99€).

L’ouverture aux DOM : le forfait SOSH est là encore plus avantageux ! Ce dernier propose l’illimité pour l’ensemble des communications (appels, SMS et MMS) depuis la France vers les DOM tandis que la série Free ouvre seulement ses appels illimités vers les DOM et n’inclut pas Mayotte.