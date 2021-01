Forfait mobile 200Go sans engagement et en promotion dès 9.99€ : Cdiscount ou Prixtel ?

Au grand bonheur des internautes ultra-connectés, les opérateurs Cdiscount Mobile et Prixtel proposent leur forfait avec le maximum de data à prix réduit pendant quelques jours ! Pour faciliter votre choix, nous vous aidons à les départager dans cet article !

Les forfaits 200Go à prix réduit chez Cdiscount Mobile et Prixtel

Cdiscount Mobile : l’offre limitée 200Go à moins de 10€/mois

Avec Cdiscount Mobile, votre forfait 200Go vous coûtera la somme de 9.99€/mois les 12 premiers mois d’abonnement au lieu de 24.99€ ! Cette offre incroyable, valable jusqu’au 27 janvier, vous permet l’économie de 180€ soit l’équivalent de 7 mois de forfait au tarif de base !

En plus des 200Go d’Internet en France, ce forfait sans engagement vous offre 5Go à utiliser lors de vos voyages dans l’Union européenne et les DOM. Depuis ces destinations, comme depuis la France, vous pourrez communiquer sans vous limiter !

Prixtel : 5€/mois de réduction pendant 1 an sur le forfait Le géant

Le numéro 1 du forfait mobile ajustable à votre consommation vous offre jusqu’au 26 janvier la possibilité de bénéficier de 5€ de réduction chaque mois pendant 1 an sur le tarif de base du forfait Le géant, quel que soit le palier data choisi.

Pour bénéficier de 200Go (palier 150Go à 200Go), vous paierez la somme mensuelle de 24.99€ les 12 premiers mois puis 29.99€. Dans tous les cas, vous pourrez utiliser jusqu’à 15Go d’Internet depuis l’Union européenne et les DOM et profiter de l’illimité pour l’ensemble de vos communications !

Cdiscount Mobile ou Prixtel ?

Même si ces deux offres promotionnelles sont intéressantes, 3 critères pourraient faire pencher la balance vers l’un ou l’autre de ces forfaits.

Le prix : le forfait Cdiscount Mobile est plus avantageux avec une différence non négligeable de 15€/mois la première année (soit 180€) et 5€/mois après ce délai (soit 60€/an), par rapport au forfait Le géant de Prixtel.

Les communications à l’étranger : c’est selon vos préférences ! Cdiscount Mobile ouvre les appels, SMS et MMS illimités à la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein. Prixtel, de son côté, vous fait bénéficier des appels illimités vers les numéros des USA et du Canada et les fixes de l’UE et des DOM.

La data utilisable à l’étranger : Prixtel a mis le paquet : 15Go utilisables depuis l’UE et les DOM contre 5Go inclus dans le forfait Cdiscount.