Futurs smartphones realme Race Pro et realme X9 Pro, toutes leurs caractéristiques avant l’heure

Alors que le constructeur n’a pas encore officialisé de date de lancement pour ses futurs smartphones haut de gamme qui devrait arriver au cours du premier trimestre 2021, la quasi-totalité des fiches techniques des deux prétendants, realme Race Pro et realme X9 Pro viennent de fuiter. En voici tous les détails.

Nous savions déjà que le constructeur préparait deux modèles haut de gamme, les realme Race (c’est un nom de code et le nom officiel sera dévoilé lors de sa présentation) et realme X9 mais il semble aussi que des versions Pro soient également prévues puisqu’un document mentionnant les deux appareils vient de paraître sur la toile d’une source relativement sérieuse. Ainsi, les mobiles pourraient embarquer ce qui se fait de mieux en matière de technologie, sans aucun compromis, surtout pour le modèle realme Race Pro.

Realme Race Pro, une fiche technique de rêve ou presque

Le futur smartphone realme Race Pro pourrait ainsi être annoncé avec un processeur Snapdragon 888 et contenir 12 Go de mémoire vive avec différentes déclinaisons pour l’espace de stockage de 128, 256 ou 512 Go afin de proposer des tarifs distincts. Il serait équipé d’un écran tactile OLED avec une fréquence de rafraîchissement de 160 Hz, un record. En outre, il pourrait compter sur une batterie 5000 mAh supportant la technologie de recharge ultra rapide de 125 Watts afin de retrouver l’intégralité de son autonomie en seulement quelques minutes. Là aussi, il s’agirait d’une première. Pour la partie photo, il se contenterait d’un objectif principal de 64 mégapixels avec deux autres objectifs de 13 mégapixels chacun. Le mobile sera très certainement animé par Android 11 avec une surcouche logicielle realme UI 2.0.

Le realme X9 Pro ne serait pas en reste

Pour sa part, le realme X9 Pro serait doté d’un Soc Meditek Dimensity 1200 dont les fréquences d’horloge sont supérieures au Snapdragon 888 mais nous n’avons pas encore pu les tester ni l’un, ni l’autre pour voir quelles seraient les différences de performances. Il serait équipé d’un écran OLED de 6,4 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une définition de 1080x2400 pixels. Sa batterie aurait une capacité de 4500 mAh et supporterait la charge rapide 65 Watts pour être totalement rechargée en moins de 40 minutes. La configuration photo serait plus musclée que sur le Race Pro avec un capteur principal de 108 mégapixels accompagné des deux 13 mégapixels précédemment cités.

Bien entendu, ces informations restent à prendre avec les pincettes de rigueur et devront être confirmées ou infirmées lors de la présentation officielle des deux appareils, attendue pour le premier trimestre 2021.