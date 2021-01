Android 12 version bêta, bientôt disponible, à quoi faut-il s’attendre ?

La version préliminaire d’Android 12 devrait être prochainement disponible pour les développeurs, dans les prochaines semaines, nous dit-on. Alors qu’Android 11 commence à peine à se déployer sur les smartphones compatibles, à quoi faut-il s’attendre en termes de nouvelles fonctionnalités ?

Les versions d’Android se suivent à un rythme assez soutenu et c’est clairement assumé par Google. En effet, il se murmure que le géant américain pourrait présenter Android 12 lors de sa prochaine conférence I/O qui pourrait avoir lieu dans le courant du second trimestre 2021. Malgré cela, une version bêta de la prochaine version du système d’exploitation devrait être disponible bien avant cela, d’ici quelques semaines, à priori. En effet, la firme de Mountain View semble avoir débuté le développement d’Android 12 et quelques nouvelles fonctionnalités seraient ainsi attendues.

Parmi les nouvelles fonctions d’Android 12, le système d’écran partagé pourrait être plus facile à utiliser et plus ergonomique. En effet, actuellement, on peut l’utiliser pour ouvrir deux applications en même temps sur l’écran. Toutefois, l’ergonomie n’est plus adaptée aux grands écrans que nous avons à notre disposition maintenant. Ainsi, Google travaillerait sur une version remaniée de la fonction de partage d’écran. Il s’agirait d’utiliser une nouvelle fonctionnalité baptisée « paires d’applications ». Là où le système actuel d’écran partagé épingle une application, Android 12 regroupera deux applications en une seule « tâche ». Cela veut dire qu’il serait alors possible de choisir deux des applications récemment ouvertes pour former une paire avec celle en cours d’exécution. Une fois associée ou jumelée, il sera ainsi beaucoup plus facile de passer de l’application unique à la paire créée.

Des jeux plus vibrants

Étant donné que les jeux vidéo remportent un vif succès, Google réfléchirait à optimiser les connexions avec des manettes de jeux. Actuellement, lorsqu’un tel dispositif est connecté à Android via USB ou le Bluetooth, les vibrations ne sont pas aussi intenses qu’avec une console. Cela vient d’une limite imposée aux développeurs qui n’ont pas accès à différentes possibilités de sensibilité pour le module vibrant et entraine irrémédiablement un retour haptique trop faible et peu excitant pour les joueurs. Toutefois, il semble qu’avec Android 12, Google ajoute la prise en charge d’un contrôle d’amplitude qui générer différents effets de vibration. Tous les contrôleurs de jeu ne seront pas pris en charge, car le pilote doit supporter le retour de force sous Linux, la base d’Android.

Du nouveau pour les réseaux

Enfin, Android 12 devrait permettre de partager des mots de passe Wi-Fi avec d’autres appareils à proximité. Actuellement, le partage est possible via un QR Code mais la nouvelle version du système pourrait faire que le partage du mot de passe serait intégré à la fonction de partage à proximité. Cela permettrait de faciliter l’échange d’informations avec des appareils de confiance. Pour que cela fonctionne, il faudrait que les deux téléphones soient animés par Android 12. Le protocole utilisé pour cette fonction ne serait pas encore définitif. Malgré cela, Google travaillerait sur un mode « réseau restreint » qui lorsqu’il sera activé, donnerait accès aux applications disposant de l’autorisation réseau faisant que les personnes sans autorisation n’auraient pas de possibilité de se connecter à Internet.