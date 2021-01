Soldes : smartphones 5G à partir de 249€, les offres exceptionnelles qu’il ne faut pas rater !

Pendant les soldes, c’est le moment de profiter d’offres exceptionnelles sur les smartphones 5G. Plusieurs modèles profitent actuellement de belles promotions comme le Xiaomi Mi 10T Lite, l’Oppo Find X2 Lite, le Samsung Galaxy A42 ou encore le Samsung Galaxy A51.

Avec les soldes, c’est le moment de se faire plaisir à petit prix avec un tout nouveau smartphones 5G. Nous avons sélectionné pour vous les meilleurs smartphones 5G en promotion.

Un smartphone 5G à moins de 250€

Si vous avez un budget inférieur à 250€ pour choisir un nouveau téléphone mais que vous voulez en plus qu’il soit compatible 5G, sachez que Rakuten à la promotion smartphone qu’il vous faut. Le Samsung Galaxy A51 5G est proposé à 249.99€ seulement au lieu de 479€. L’offre concerne le modèle disposant de 128 Go et de 6 Go de mémoire vive. Sorti en 2020, il offre de très belles performances et notamment pour le jeu.

Pour en savoir plus sur le Samsung Galaxy A51 5G, consultez sa fiche technique.

Le smartphone Oppo Find X2 Lite à 279€

L’Oppo Find X2 Lite est un très bon choix de smartphone 5G abordable. Pendant les soldes, Fnac le propose 279€ au lieu de 299€. Vous pouvez donc acheter un smartphone 5G à moins de 300€. C’est une très bonne nouvelle. L’Oppo Find X2 Lite est doté d’un écran de 6.4 pouces. Il est équipé d’un SOC Snapdragon 765 G, de 8 Go de RAM et d’un espace de stockage de 128 Go.

Pour en savoir plus sur l’Oppo Find X2 Lite, consultez sa fiche technique.

Un smartphone 5G à moins de 300€

Le marchand Cdiscount propose une très belle offre sur le Xiaomi Mi 10T Lite. Il est donc possible de s’offrir un smartphone 5G à moins de 300€ grâce à cette belle promotion. Il est actuellement affiché à 299€90 au lieu de 369.63€ soit une remise immédiate de 69€. Vous avez la possibilité de payer en 4 fois sans frais si vous le désirer afin d’alléger votre budget. Le Xiaomi Mi 10T Lite est équipé d’un processeur Snapdragon 750G épaulé par une mémoire vive de 6 Go et d’un espace de stockage de 128 Go.

Pour en savoir plus sur le Xiaomi Mi 10 Lite, consultez sa fiche technique.

Un smartphone 5G à 309.99€ : Galaxy A42 5G

Avec un budget de 300€ environ, vous pouvez, en ce moment, vous offrir le Samsung Galaxy A42 5G. Il est en effet affiché au prix de 309.99€ au lieu de 379€ soit une remise de -18%. Ce modèle également compatible avec le réseau 5G est équipé d’un processeur SoC Helio P65 épaulé par 4 Go de RAM et d’un espace de stockage de 128 Go.

Pour en savoir plus sur le Samsung Galaxy A42 5G, consultez sa fiche technique.