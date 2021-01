Offres exceptionnelles : Samsung Galaxy S21, S21+ et S21 ultra en soldes chez Rakuten !

Très belle surprise chez Rakuten cet après-midi avec une promotion exceptionnelle sur la série Samsung Galaxy S21. Le tout dernier smartphone de Samsung qui est en précommande depuis la semaine dernière est proposé à prix défiant toute concurrence par le marchand.

Remise immédiate de 209€ sur le Samsung Galaxy S21

Pas encore disponible sur le marché, le Samsung Galaxy S21 est déjà en promotion chez Rakuten. Vous pouvez commander le tout dernier smartphone de la marque Samsung pour 699.99€ au lieu de 859€. En plus, vous pouvez profiter de 70€ offerts sur vos prochains achats si vous rejoignez le Club R. Cette promotion concerne le Galaxy S21 avec un écran de 6.2 pouces, possédant 256 Go d’espace de stockage et étant compatible 5G. Vous pouvez choisir entre les coloris gris ou rose.

Pour en savoir plus, consultez la fiche technique du Samsung Galaxy S21.

Remise immédiate de 209€ sur le Samsung Galaxy S21+

Les remises exceptionnelles proposées par Rakuten concernent également le Samsung Galaxy S21+. C’est chez ce marchand que vous trouverez le Galaxy S21+ au meilleur prix aujourd’hui. Il est en effet proposé au prix de 899.99€ au lieu de 1109€, soit une remise immédiate de 209.01€. La bonne nouvelle ne s’arrête pas là, car profitez en plus de 90€ offerts sur vos prochains achats en devenant gratuitement membre du club R.

Pour en savoir plus, consultez la fiche technique du Samsung Galaxy S21+.

Remise immédiate de 139€ sur le Samsung Galaxy S21 Ultra

Le Samsung Galaxy S21 Ultra profite également d’un tarif préférentiel chez Rakuten. Vous pouvez dès maintenant le précommander pour un prix de 1299.99€ au lieu de 1439€, soit une remise immédiate de 139€. Encore une fois, 100€ vous seront offerts si vous rejoignez le Club R. Ce prix concerne le modèle disposant de 512 Go de stockage.

Pour en savoir plus, consultez la fiche technique du Samsung Galaxy S21 Ultra.

Des Galaxy Buds et un Tracker Galaxy SmartTag offerts

Pour toute précommande du Samsung Galaxy S21 avant le 28 janvier 2021, Samsung offre des accessoires connectés, à savoir une paire d’écouteurs sans fil Galaxy Buds et un Tracker Galaxy SmartTag.

Ne tardez pas à profiter de ces remises proposées par Rakuten sur les Samsung Galaxy S21, S21+ et Ultra car elles ne devraient pas être disponibles très longtemps !