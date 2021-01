Payez votre Samsung Galaxy S21 en plusieurs fois sans frais avec Boulanger

Le nouveau smartphone Samsung Galaxy S21 est proposé actuellement en précommande et l’enseigne Boulanger vous offre la possibilité de le payer en plusieurs fois sans frais. Voilà une manière intéressante de profiter du dernier cri en matière de mobilité. Voici comment cela fonctionne.

Même s’ils sont moins chers que leurs prédécesseurs, les smartphones de la série Galaxy S21 de Samsung restent encore un peu onéreux, du moins pour un paiement en une seule fois. Pour vous aider à financer l’appareil de vos rêves, l’enseigne Boulanger a mis en place une solution de financement spécial. En effet, vous avez la possibilité de régler votre achat en 5, 10 ou 20 fois sans aucun frais. Par exemple, pour tout achat d’un modèle Samsung Galaxy S21 5G d’un montant de 849 €, vous effectuez un premier versement de 42,95 € puis, à partir du mois suivant, vous devez 19 mensualités de 42,95 €.

L’offre de financement est valable sans assurance et pour des montants entre 659 € et 1739 €, sur une sélection de smartphones Samsung Galaxy S21. Le prêt à taux 0% proposé par Boulanger est disponible sous réserve d’acceptation par Oney Bank. Le coût de ce financement est pris en charge par l’enseigne. Bien entendu, comme lors de tout achat, vous disposez d’un délai de rétractation de 14 jours pour renoncer à votre crédit.

Rappelons que le Samsung Galaxy S21 profite d’un écran AMOLED de 6,2 pouces avec un processeur Samsung Exynos 2100 avec 8 Go de mémoire vive, la possibilité de filmer avec une définition 8K et de faire des agrandissements photo jusqu’à 100x. Compatible 5G et Wi-Fi 6, il est prêt pour les réseaux d’aujourd’hui et de demain. Totalement étanche, il peut supporter une immersion totale dans l’eau sans subir de dommage. Il est proposé à un tarif de 859 € avec 128 Go d’espace de stockage non extensibles. Si vous préférez disposer d’une capacité de 256 Go, comptez sur un prix de 909 €.