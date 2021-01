Forfait mobile 30Go sans engagement dès 2.99€ : La Poste Mobile ou Auchan Telecom ?

Intéressé par les forfaits mobiles 30Go à moins de 10€/mois chez les opérateurs La Poste Mobile et Auchan Telecom, mais ne savez pas lequel choisir ? On vous aide à y parvenir dans cet article !

Deux forfaits mobiles 30Go sans engagement à moins de 10€/mois

La Poste Mobile et son forfait SIM à 9.99€

L’opérateur La Poste Mobile propose son forfait SIM 30Go pour la somme de 9.99€/mois. À ce prix, vous bénéficiez de l’illimité pour l’ensemble de vos communications en France comme à l’étranger* et de 10Go pour rester connecter lors de vos séjours en Europe et dans les DOM, inclus dans l’enveloppe data initiale de 30Go.

Auchan Telecom et son forfait 2.99€

Auchan Telecom met en promotion son offre 30Go jusqu’au 27 janvier, 23h59 ! Cette dernière vous fait économiser 54.06€ les 6 premiers mois de votre abonnement ! En effet, vous paierez la somme de 2.99€/mois et au bout de 6 mois, 12€/mois. Avec ce forfait pas cher, vous profitez de 3Go lorsque vous vous trouvez à l’étranger et pouvez appeler et envoyer SMS et MMS sans vous limiter où que vous soyez !

*UE et DOM

La Poste Mobile ou Auchan Telecom ?

Les deux offres mobiles proposent sensiblement les mêmes garanties, mais quelques détails peuvent faire la différence pour vous ! Voici donc 3 critères que nous avons sélectionnés pour vous aider à les départager.

Le prix : le forfait 30Go Auchan Telecom est plus avantageux ! Il vous fait d’une part gagner l’équivalent de 4 mois de forfait au tarif de base avec sa réduction les 6 premiers mois et d’autre part, il est 42€ moins cher que celui de la Poste (calcul sur 6 mois).

La data à l’étranger : Auchan Telecom offre une data supérieure à celle de La Poste Mobile (10Go contre 3Go) pour votre connexion dans l’UE et les DOM ! Donnée qui peut intéresser les voyageurs réguliers.

L’ouverture des communications vers les DOM : La Poste Mobile passe devant ! En effet, l’opérateur ouvre ses appels et ses SMS illimités vers les DOM tandis que Auchan Telecom propose l’illimité de ses communications uniquement vers la Métropole.