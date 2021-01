Les quatre forfaits mobiles avec un maxi data en promo dès 9.99€ par mois à ne pas rater

À la recherche d’un forfait mobile sans engagement, avec le plein de data et à prix réduit ? Découvrez dans cet article les offres promotionnelles des opérateurs chez Cdiscount Mobile, Prixtel, Bouygues Telecom et SFR !

Cdiscount Mobile : 200Go pour moins de 10€/mois

L’opérateur Cdiscount Mobile se montre généreux avec son offre mobile en réduction les 12 premiers mois d’abonnement, faisant passer son forfait 200Go à 9.99€/mois au lieu de 24.99€ ! Autrement dit, vous économisez 180€ la première année ! Cette offre mobile à petit prix est valable jusqu’au 27 janvier !

Le forfait 200Go vous propose chaque mois :

200Go en France , 5Go utilisables depuis l’UE et les DOM

, 5Go utilisables depuis l’UE et les DOM Appels, SMS et MMS illimités en France et depuis l’UE, les DOM (+Norvège, Islande, Liechtenstein)

Prixtel : jusqu’à 200Go à partir de 14.99€

L’opérateur qui s’ajuste à votre consommation vous propose jusqu’au 26 janvier une réduction de 5€/mois sur son forfait Le géant la première année d’abonnement, quel que soit le "palier data" choisi !

Voici le détail du forfait sans engagement Le géant :

Moins de 100Go : 14.99€/mois pendant 1 an puis 19.99€

pendant 1 an puis 19.99€ Entre 100Go et 150Go : 19.99€/mois pendant 1 an puis 24.99€

pendant 1 an puis 24.99€ Entre 150Go et 200Go : 24.99€/mois pendant 1 an puis 29.99€

pendant 1 an puis 29.99€ 15Go utilisables depuis l’UE et les DOM

utilisables depuis l’UE et les DOM Appels, SMS et MMS illimités en France, depuis l’UE et les DOM

Appels illimités vers les numéros des USA et du Canada et vers les fixes de l’UE et des DOM

Bouygues Telecom : Série spéciale 100Go

Bouygues Telecom offre jusqu’au 24 janvier sa Série spéciale B&You pour la somme de 13.99€/mois ! Vous pourrez ainsi bénéficier de 100Go en France, dont 15Go en Europe et dans les DOM.

Dans le détail, l’offre B&You vous propose :

100Go en France

en France 15Go utilisables en Europe et dans les DOM

utilisables en Europe et dans les DOM Depuis la France : appels et SMS illimités vers la Métropole et les DOM, MMS illimités

Depuis l’Europe et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

SFR : forfait RED 100Go à 14€

Prix rond et prix réduit chez RED by SFR avec l’offre RED 100Go à 14€/mois au lieu de 20€, valable jusqu’au 25 janvier ! À ce tarif promotionnel, vous bénéficiez de l’illimité pour l’ensemble de vos communications ainsi que 100Go d’Internet en France et de 12Go supplémentaires pour vous connecter lors de vos séjours dans l’UE et les DOM. L’opérateur SFR vous permet également de stocker en toute sécurité vos documents grâce à l’application SFR Cloud 100Go !

Pour résumer, le forfait RED vous offre :